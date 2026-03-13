Longevity kao nova definicija ljepote: Vichy Health Club u Zagrebu u znaku vitalnosti tijela, kože i uma

Četvrtak ujutro u Zagrebu protekao je u znaku pokreta, ravnoteže i razgovora o zdravlju koje nadilazi površinu kože. U sklopu novog projekta Health Club, dermokozmetički brend Vichy okupio je influencerice, predstavnike medija i žene koje brigu o sebi doživljavaju kao dugoročnu investiciju, a ne kao prolazni trend.

Sudionice su dan započele pilatesom u sportskoj opremi Etre, nakon čega su uživale u zdravim zalogajima pažljivo osmišljenima da podrže zdravlje kože. Razgovor s dermatologicom dr. Željanom Bolančom, nutricionisticom Martinom Dadić i psihologinjom Jelenom Ćubelić postavio je ton događaju koji je otvorio širu temu suvremene ljepote, one koja se promatra kroz prizmu dugovječnosti, energije i unutarnje ravnoteže.

Longevity kao životna filozofija

Iako se često poistovjećuje s pojmom dugog životnog vijeka, longevity u suvremenoj znanosti označava „dugovječnost u dobrom zdravlju“. Nije riječ o utrci za vječnom mladošću, već o ulaganju u vitalnost, kvalitetu života i odluke koje dugoročno podržavaju tijelo i um.

Kada je u pitanju njega kože lica, Vichy je prepoznat kao predvodnik nauke o ekspozomu koji je usmjeren na sveobuhvatno proučavanje elemenata koji utječu na promjene na koži. Osim analize vanjskih faktora i hormona, Vichy je razvio Collagen Specialist 16 sa Co-Bonding tehnologijom koja potiče i povezuje skupine kolagena, te pomaže u stvaranju snažnije mreže potpore u koži.

U središtu rutine nalazi se LIFTACTIV Collagen Specialist 16 Bonding Serum namijenjen za korigiranje 16 znakova starenja kože1. Portfolio je dodatno obogaćen s dva noviteta. LIFTACTIV Collagen Specialist 16 Collagel, prvi nevidljivi kristalni gel brenda Vichy koji potiče glass skin efekt na koži, preporučeni je drugi korak u protokolu njege nakon seruma. Uz Collagel, novitet je i LIFTACTIV Collagen Specialist 16 serum za područje oko očiju s posebnim aplikatorom.

Znanost u službi zdravlja kože

U pravilno osmišljenoj rutini njege lica, završni jutarnji korak predstavlja Capital Soleil UV Age daily fluid koja „zaključava“ prethodno nanijete aktivne sastojke i štiti od fotostarenja, dok se za večer reporučuje LIFTACTIV Collagen Specialist 16 noćna krema.

Dugogodišnja suradnica brenda, dr. Željana Bolanča istaknula je kako je potrebno ponuditi ženama provjerena, znanstveno utemeljena rješenja koja dugoročno podržavaju zdravlje kože.

„Duboko zagovaram integrativni pristup koji spaja konvencionalnu medicinu s naprednim protokolima sna, prehrane i tjelesne aktivnosti, bez kojih njega kože lica ne može ostvariti svoj puni potencijal“, poručila je dr. Bolanča.

Iznutra i izvana: Body & Mind

Stručnjakinje su govorile o utjecaju svakodnevnih navika – prehrane, brige o koži, kretanja – na vitalnost, ali i o emocionalnim čimbenicima koji utječu na način na koji starimo.

„Kada govorimo o zdravlju i blistavosti kože, ne govorimo samo o proizvodima za njegu kože. Govorimo o snu, prehrani, stresu, hormonima i mentalnom zdravlju – sve je povezano. Pravilno balansirana prehrana ima izravan utjecaj na regenerativne procese u koži“, istaknula je nutricionistica Martina Dadić.

Psihologinja Jelena Ćubelić naglasila je kako kronični stres i unutarnje nesigurnosti mogu negativno utjecati na cjelokupno zdravlje i vitalnost te da je briga o sebi mnogo više od estetske kategorije. „Žene danas žele biti funkcionalne, snažne i fokusirane. Briga o koži dio je šire slike, slike osobne stabilnosti i samopouzdanja“, poručila je Jelena Ćubelić.

Sljedeća postaja: Arena Centar

Vichy Health Club okupio je žene koje svjesno ulažu u kvalitetu svog života i još jednom potvrdio da se suvremena ljepota sve manje definira površinskim kriterijima, a sve više energijom, stabilnošću i osjećajem snage koji dolazi iznutra.

Nakon ovog događaja zatvorenog tipa, Vichy Health Club otvara svoja vrata i za širu javnost i poziva vas da u subotu, 14. ožujka, od 9 do 21 sati, posjetite Health Club zonu ispred Arena Centra u Zagrebu. Očekuju vas besplatne konzultacije s dermatologom, personalizirane preporuke rutine njege, pokloni, te posebne pogodnosti pri kupnji.

1Rezultati kliničkih, instrumentalnih i potrošačkih ispitivanja.

