KIKO MILANO Love Fusion: Novi puder u koji ćete se zaljubiti na prvi pogled

Kada se njega kože i make-up spoje u savršenoj harmoniji, nastaje Love Fusion – novi tekući puder brenda KIKO MILANO koji donosi besprijekoran izgled, dugotrajnu postojanost i njegu koju koža zaista osjeća

Što kada bi vaš puder bio jednako ugodan i njegujući kao omiljeni skincare proizvod? Upravo tu ideju donosi KIKO MILANO Love Fusion 24H Moisture Radiant Foundation, novi tekući puder koji pruža čak 24-satnu hidrataciju, 24-satnu zaštitu kožne barijere i postojanost do 16 sati, u laganoj i prozračnoj formuli dostupnoj u čak 49 nijansi.

Stvoren za sve koji žele visoke performanse bez kompromisa, Love Fusion pruža prirodan, blistav izgled kože bez osjećaja težine i bez efekta maske. Njegova formula bez silikona lako se stapa s kožom, ostavljajući ten svježim, ujednačenim i prirodno sjajnim tijekom cijelog dana.

Formula koja spaja najbolje iz njege i make-upa

Novi Love Fusion 24H Moisture Radiant Foundation donosi inovativnu formulu koja sadrži čak 86 % sastojaka koji njeguju kožu i 96 % sastojaka prirodnog podrijetla. U njezinu je središtu LOVE BOND PRO-TECH, napredni sustav emulgatora bez PEG-a koji kombinira pigmente koji se savršeno stapaju s tenom i biljni silikon-simulator za iznimno ugodan osjećaj na koži.

U središtu formule nalazi se ekskluzivni KIKO LOVE COMPLEX, spoj njegujućih sastojaka koji brišu granice između make-upa i njege kože. Hijaluronska kiselina koži pruža intenzivnu i dugotrajnu hidrataciju, ekstrakt ruže donosi osjećaj mekoće i iznimne ugode, dok organska ječmena voda pomaže umiriti i zaštititi kožu. Zahvaljujući toj sinergiji, Love Fusion ne pruža samo prirodno blistav izgled, već kožu ostavlja vidljivo njegovanom, svježom i zdravom.

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Ljubavna priča između skincarea i make-upa

Lansiranje kolekcije prati nova kampanja s modelom, glumicom, spisateljicom i aktivisticom Emily Ratajkowski, koja na moderan i razigran način prikazuje ljubavnu priču između njege kože i make-upa, inspiriranu estetikom romantičnih komedija devedesetih godina.

„Bilo mi je zaista zadovoljstvo snimati kampanju za Love Fusion. Veliki sam ljubitelj KIKO MILANO proizvoda, a posebno me oduševio koncept koji na zabavan način vraća duh romantičnih komedija devedesetih“, izjavila je Emily Ratajkowski.

Potpuni ritual za blistav ten

Uz novi puder, KIKO MILANO predstavlja i dva proizvoda koji savršeno nadopunjuju Love Fusion rutinu.

Love Fusion 24H Moisture Radiant Concealer korektor je koji se besprijekorno stapa s kožom, posvjetljuje područje oko očiju i pruža dodatnu hidrataciju, ostavljajući ten svježim i odmornim.

Za završni dodir tu je Gleam Dream Highlighter, iluminator inovativne cushion teksture koji se lagano topi na koži, pružajući suptilan i prirodan sjaj te efekt zdrave i blistave puti.

Nova KIKO MILANO Love Fusion kolekcija spoj je talijanske stručnosti, inovacije i njege, stvoren za sve koji žele make-up koji izgleda besprijekorno, a pritom njeguje kožu iz dana u dan. Kolekcija je dostupna u svim KIKO MILANO trgovinama te putem online trgovine.

O brendu KIKO MILANO

Osnovan 1997. godine u Milanu, KIKO MILANO jedan je od vodećih europskih beauty brendova koji je promijenio način na koji se dekorativna kozmetika doživljava i koristi diljem svijeta. Kombinirajući kvalitetu, kreativnost i prepoznatljiv talijanski dizajn, KIKO MILANO danas je prisutan na 66 tržišta s više od 1.000 trgovina, nudeći proizvode koji prate najnovije beauty trendove i čine ih dostupnima svima.