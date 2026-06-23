Diamond Club otvorio ljetnu sezonu spektakularnim nastupom Bijelog dugmeta

Dan nakon popularnog benda nastupio je regionalni kralj balada – Saša Matić

Više tisuća posjetitelja okupilo se proteklog vikenda u Diamond Clubu powered by Mint na Krku gdje je nastupom legendarnog Bijelog dugmeta službeno otvorena nova ljetna sezona. Večer ispunjena emocijama, energijom i bezvremenskim hitovima potvrdila je kako Diamond i ovog ljeta ostaje najvažnije glazbeno i zabavno odredište u regiji.

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Od prvih taktova bilo je jasno da publiku očekuje posebna večer. Generacije obožavatelja zajedno su pjevale stihove pjesama koje desetljećima povezuju publiku diljem regije, a atmosfera je tijekom cijelog koncerta bila na vrhuncu.

Zborsko pjevanje pratilo je najveće hitove poput Ružica si bila, Đurđevdan, Hajdemo u planine, Napile se ulice i Lipe cvatu, stvarajući prizore koji su još jednom pokazali zašto Bijelo dugme zauzima posebno mjesto u povijesti regionalne glazbe.

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Publika je pjesmu za pjesmom nagrađivala bend gromoglasnim pljeskom, dok su svjetlosni efekti, impresivna produkcija koje se ne bi posramili ni brojni svjetski klubovi te energija izvođača dodatno podigli doživljaj otvorenja.

Nakon emotivnog i energičnog nastupa Bijelog dugmeta, dan nakon, publiku je do ranih jutarnjih sati zabavljao i regionalni kralj balada, Saša Matić. Tisuće posjetitelja uglas su pjevale hitove poput Idemo anđele, Nađi novu ljubav, Poklonite mi nju za rođendan, pretvarajući Diamond Club u veliku ljetnu pozornicu pod vedrim nebom.

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Ovogodišnja sezona za Diamond Club powered by Mint donosi najambiciozniji program do sada. Posjetitelje očekuje nova pozornica, najveća na jadranskoj obali, vrhunsko ozvučenje, atraktivni vizualni efekti i produkcija koja prati najviše standarde suvremene koncertne industrije.

Nakon spektakularnog otvorenja, tijekom ljeta na pozornicu Diamonda stižu neka od najvećih regionalnih glazbenih imena, među kojima su Jelena Rozga, Jakov Jozinović, Željko Joksimović, Lepa Brena, Senidah, Džejla Ramović, Grše, Nucci, Jala Brat i Buba Corelli, Sergej Ćetković, Željko Samardžić i brojni drugi izvođači.

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„Otvorenje sezone pokazalo je koliko publika cijeni vrhunske koncertne doživljaje. Energija koju su zajedno stvorili Bijelo dugme i nekoliko tisuća posjetitelja najbolja je najava ljeta koje je pred nama. Vjerujemo da će i ostali koncerti potvrditi status Diamond Cluba kao nezaobilazne ljetne destinacije za zabavu i glazbu“, poručuju iz Diamond Cluba powered by Mint.

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S više tisuća rasplesanih i raspjevanih posjetitelja te atmosferom koja se osjećala od prvog do posljednjeg takta, Diamond Club powered by Mint na najbolji je mogući način otvorio još jednu ljetnu sezonu.

Više informacija o gostovanjima pratite na web stranici https://diamondclub.hr/ te na društvenim mrežama www.facebook.com/diamondclub.hr/, www.instagram.com/diamondclub.hr.