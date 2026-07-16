Kada se iskustvo liječnika spoji s umjetnom inteligencijom

Napredna MR tehnologija u Poliklinikama Rotim u Zagrebu i Poreču pomaže u ranijem otkrivanju uzroka tegoba i donošenju pravih odluka o liječenju

Umjetna inteligencija posljednjih je godina postala dio naše svakodnevice, od načina na koji komuniciramo do načina na koji radimo. No njezina jedna od najvažnijih primjena događa se ondje gdje je preciznost najvažnija - u medicini. Danas AI ne zamjenjuje liječnika, već mu pomaže da još brže i točnije donese odluku. Upravo zato moderna magnetska rezonancija predstavlja novu generaciju dijagnostike koja pacijentima omogućuje sigurnije i učinkovitije liječenje.

U Poliklinikama Rotim u Zagrebu i Poreču pacijentima je omogućena brza i precizna MR dijagnostika, uz mogućnost dobivanja termina već unutar 24 sata, dok se nalazi isporučuju u roku od 24 sata nakon obavljenog pregleda. Takav pristup značajno skraćuje vrijeme od pojave prvih simptoma do postavljanja dijagnoze i početka liječenja, bez dugotrajnog čekanja koje je mnogima postalo svakodnevica.

Mnogi prepoznaju da nešto nije u redu, ali odlazak liječniku često odgađaju. Dugotrajna bol u leđima, trnci u rukama ili nogama, ukočenost, glavobolje koje se ponavljaju ili bolovi u zglobovima nakon ozljede simptomi su koje ne bi trebalo zanemarivati. Upravo je pravovremena dijagnostika često presudan korak koji sprječava daljnje pogoršanje zdravstvenog stanja.

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Magnetska rezonancija danas je jedna od najpreciznijih dijagnostičkih metoda jer omogućuje detaljan prikaz mozga, kralježnice, zglobova, mekih tkiva i brojnih drugih anatomskih struktura. Ono što je čini posebno vrijednom jest mogućnost da vrlo rano otkrije uzrok tegoba i liječnicima pruži kvalitetnu podlogu za odabir najboljeg oblika liječenja.

U Poliklinikama Rotim koristi se jedan od tehnološki najnaprednijih MR uređaja u regiji SIEMENS MAGNET FreeMax s BioMatrix tehnologijom vođenom umjetnom inteligencijom (AI). Ova napredna tehnologija automatski prilagođava parametre snimanja svakom pacijentu, poboljšava kvalitetu prikaza te doprinosi većoj preciznosti i udobnosti tijekom pregleda. Umjetna inteligencija pritom nije zamjena za liječnika, već snažan alat koji stručnom timu omogućuje još pouzdaniju interpretaciju nalaza.

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Posebnost Poliklinika Rotim nije samo vrhunska tehnologija, već cjelovit pristup pacijentu. Dijagnoza ne završava snimanjem, ona uključuje detaljan razgovor, klinički pregled, analizu nalaza i izradu individualnog plana liječenja. Cilj nije samo otkriti uzrok tegoba, nego pacijentu ponuditi konkretno rješenje i jasno definirane sljedeće korake.

Pacijenti se najčešće naručuju na MR zbog problema s vratnom, prsnom ili lumbalnom kralježnicom, bolova koji se šire u ruke ili noge, trnaca, ukočenosti te sumnje na pritisak na živac. Česti su i pregledi koljena, ramena, kuka i gležnja nakon ozljeda ili kod dugotrajnih bolova, kao i MR mozga kod glavobolja, vrtoglavica i drugih neuroloških simptoma. Precizna dijagnostika omogućuje liječnicima donošenje pravovremene odluke o tome je li potrebno konzervativno liječenje, fizikalna terapija, terapija boli, dodatna obrada ili specijalistički zahvat.

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"Umjetna inteligencija danas predstavlja važnu podršku suvremenoj radiologiji jer nam omogućuje još kvalitetnije i preciznije snimanje, no konačnu dijagnozu i odluku o liječenju uvijek donosi liječnik. Upravo spoj vrhunske tehnologije, stručnog iskustva i individualnog pristupa omogućuje da pacijenti u najkraćem mogućem roku dobiju jasan odgovor i odgovarajući plan liječenja. Što ranije postavimo točnu dijagnozu, veća je mogućnost uspješnog liječenja i bržeg povratka svakodnevnim aktivnostima", ističe prof. dr. sc. Krešimir Rotim, specijalist neurokirurgije.

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Ako simptomi traju, vraćaju se ili vas ograničavaju u svakodnevnom životu, nemojte čekati da problem postane ozbiljniji. Pravovremena dijagnostika često je najvažniji korak prema uspješnom liječenju. U Poliklinikama Rotim u Zagrebu i Poreču pacijenti na jednome mjestu mogu obaviti magnetsku rezonanciju, dobiti stručno tumačenje nalaza te jasne preporuke za daljnje liječenje. Jer kada su zdravlje i kvaliteta života u pitanju, najvažnije je imati točan odgovor na vrijeme.

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Narudžbe za polikliniku u Poreč su moguće putem telefona na broj 052/771 776 ili putem e-maila na [email protected]. Dok narudžbe za polikliniku u Zagrebu su moguće putem telefona na broj 01/2349 424 ili putem email na [email protected].

Jednim dolaskom, na jednoj adresi, možete dobiti dijagnozu i jasan plan liječenja.