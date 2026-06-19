Drugačiji od svega što očekujete od stomatološke klinike: Svečano otvoren DC360
Nakon što je posljednjih tjedana privukao pažnju javnosti fotografijama svojeg dizajnerski promišljenog i nekonvencionalnog interijera, koji se značajno odmiče od klasičnog poimanja dentalnih ordinacija, zagrebački dentalni centar DC360 sada je i službeno otvorio svoja vrata.
Tim povodom u novootvorenom prostoru na adresi Ulica Ivana Cankara 15 održano je prigodno druženje uz brojne uzvanike, partnere, suradnike i prijatelje klinike, koji su među prvima imali priliku upoznati koncept iza jednog od najiščekivanijih novih dentalnih centara u Zagrebu.
Iako je upravo pažljivo osmišljeni interijer izazvao prve reakcije i oduševljenje, iza DC360 krije se mnogo više od dojmljivog prostora. Riječ je o suvremenom dentalnom centru koji na jednom mjestu okuplja sve grane moderne stomatologije – od preventivne i dječje dentalne medicine, ortodoncije i estetskih zahvata do implantologije, oralne kirurgije i protetskih rješenja.
U središtu koncepta nalazi se ideja cjelovitosti, sadržana već u samom nazivu klinike. Broj 360 univerzalni je simbol punog kruga, ravnoteže i sklada, a upravo taj princip definira pristup pacijentu i organizaciju usluge. Umjesto fragmentiranog pristupa, DC360 njeguje integrirani model skrbi u kojem multidisciplinarni tim stručnjaka zajednički prati pacijenta kroz sve faze dentalnog zdravlja.
Osnivačica i ravnateljica klinike, dr. Marta Šeparović, univ.mag.med.dent., ističe kako je ideja bila stvoriti mjesto koje će objediniti vrhunsku stručnost, suvremenu tehnologiju i iskustvo pacijenta.
„Postoji jasna namjera da se iskustvo redefinira. Da dolazak stomatologu ne bude nešto što se samo mora, nego nešto što se i bira. Osjećaj sigurnosti da je pacijent u pravim rukama najveće je priznanje koje možemo dobiti i najvrjednija potvrda našeg rada“, ističe Šeparović.
Poseban naglasak stavljen je na dugoročne odnose s pacijentima i obiteljsku dimenziju skrbi. U DC360 vjeruju kako povjerenje ostaje najvrjedniji dio svakog liječenja, zbog čega nije rijetkost da ordinaciju posjećuju cijele obitelji – od najmlađih članova koji dolaze na prve preglede do roditelja i baka i djedova koji godinama grade odnos s istim timom stručnjaka.
U vremenu kada je vrijeme jedan od najvrjednijih resursa, mogućnost da se sve dentalne potrebe riješe na jednoj adresi postaje važna prednost. Upravo zato koncept DC360 objedinjuje dijagnostiku, planiranje i provedbu terapija unutar jednog centra, omogućujući pacijentima jednostavnije, učinkovitije i ugodnije iskustvo.
Otvorenjem DC360 Zagreb je dobio novu generaciju dentalne klinike – mjesto koje spaja stručnost, tehnologiju, estetiku i ljudski pristup u jedinstvenu cjelinu. Mjesto koje ne brine samo o zubima, nego o osjećaju sigurnosti i povjerenja koji ostaju dugo nakon svakog pregleda.