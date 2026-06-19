Drugačiji od svega što očekujete od stomatološke klinike: Svečano otvoren DC360

Otvorenjem DC360 Zagreb je dobio novu generaciju dentalne klinike – mjesto koje spaja stručnost, tehnologiju, estetiku i ljudski pristup u jedinstvenu cjelinu

Nakon što je posljednjih tjedana privukao pažnju javnosti fotografijama svojeg dizajnerski promišljenog i nekonvencionalnog interijera, koji se značajno odmiče od klasičnog poimanja dentalnih ordinacija, zagrebački dentalni centar DC360 sada je i službeno otvorio svoja vrata.

Tim povodom u novootvorenom prostoru na adresi Ulica Ivana Cankara 15 održano je prigodno druženje uz brojne uzvanike, partnere, suradnike i prijatelje klinike, koji su među prvima imali priliku upoznati koncept iza jednog od najiščekivanijih novih dentalnih centara u Zagrebu.

Filip Popović

Filip Popović

Filip Popović

Iako je upravo pažljivo osmišljeni interijer izazvao prve reakcije i oduševljenje, iza DC360 krije se mnogo više od dojmljivog prostora. Riječ je o suvremenom dentalnom centru koji na jednom mjestu okuplja sve grane moderne stomatologije – od preventivne i dječje dentalne medicine, ortodoncije i estetskih zahvata do implantologije, oralne kirurgije i protetskih rješenja.

U središtu koncepta nalazi se ideja cjelovitosti, sadržana već u samom nazivu klinike. Broj 360 univerzalni je simbol punog kruga, ravnoteže i sklada, a upravo taj princip definira pristup pacijentu i organizaciju usluge. Umjesto fragmentiranog pristupa, DC360 njeguje integrirani model skrbi u kojem multidisciplinarni tim stručnjaka zajednički prati pacijenta kroz sve faze dentalnog zdravlja.

Filip Popović

Filip Popović

Filip Popović

Osnivačica i ravnateljica klinike, dr. Marta Šeparović, univ.mag.med.dent., ističe kako je ideja bila stvoriti mjesto koje će objediniti vrhunsku stručnost, suvremenu tehnologiju i iskustvo pacijenta.

„Postoji jasna namjera da se iskustvo redefinira. Da dolazak stomatologu ne bude nešto što se samo mora, nego nešto što se i bira. Osjećaj sigurnosti da je pacijent u pravim rukama najveće je priznanje koje možemo dobiti i najvrjednija potvrda našeg rada“, ističe Šeparović.

Poseban naglasak stavljen je na dugoročne odnose s pacijentima i obiteljsku dimenziju skrbi. U DC360 vjeruju kako povjerenje ostaje najvrjedniji dio svakog liječenja, zbog čega nije rijetkost da ordinaciju posjećuju cijele obitelji – od najmlađih članova koji dolaze na prve preglede do roditelja i baka i djedova koji godinama grade odnos s istim timom stručnjaka.

U vremenu kada je vrijeme jedan od najvrjednijih resursa, mogućnost da se sve dentalne potrebe riješe na jednoj adresi postaje važna prednost. Upravo zato koncept DC360 objedinjuje dijagnostiku, planiranje i provedbu terapija unutar jednog centra, omogućujući pacijentima jednostavnije, učinkovitije i ugodnije iskustvo.

Otvorenjem DC360 Zagreb je dobio novu generaciju dentalne klinike – mjesto koje spaja stručnost, tehnologiju, estetiku i ljudski pristup u jedinstvenu cjelinu. Mjesto koje ne brine samo o zubima, nego o osjećaju sigurnosti i povjerenja koji ostaju dugo nakon svakog pregleda.

Filip Popović

Filip Popović

Filip Popović

Filip Popović

Filip Popović

Filip Popović

Filip Popović

Filip Popović

Filip Popović

Filip Popović

Filip Popović

Filip Popović

Filip Popović

Filip Popović

Filip Popović

Filip Popović

Filip Popović

Filip Popović

Filip Popović