Nitko kao Engleskinje: Spektakularni šeširi u Ascotu, teško je izabrati pobjednicu

Prestižni konjički festival Royal Ascot, utemeljen 1711. godine, mnogo je više od sportskog događaja. Svakog lipnja, trkalište u Berkshireu postaje najglamuroznija modna pista na otvorenom, gdje se elita natječe u eleganciji. U centru pažnje su šeširi - prava umjetnička djela koja prkose gravitaciji i tradiciji. Iako kreativnost cvjeta, Ascot je poznat po strogim pravilima odijevanja, osobito u ekskluzivnom Royal Enclosureu. Dame moraju nositi šešir ili ukras za glavu s bazom promjera od najmanje deset centimetara. No, unutar tih okvira mašta nema granica. Vrhunac modne ekstravagancije je "Ladies Day", kada se vide najsmjelije kreacije - od gigantskih cvjetnih aranžmana do apstraktnih skulptura na glavama posjetiteljica.