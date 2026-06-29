Danijela Gračan i Lana Lourdes Rupić prošetale modnom pistom u centru Rovinja

Održana je Noć zvijezda, mode i kulture, jedna od najljepših ljetnih modnih večeri, u srcu Rovinja

Središnji rovinjski trg, Trg Maršala Tita, u subotu se pretvorio u raskošnu modnu pozornicu pod otvorenim nebom. Pred brojnom publikom održana je Noć zvijezda, mode i kulture 2026., manifestacija koja je još jednom spojila modu, ljepotu, umjetnost, glazbu, ples i prepoznatljivi mediteranski šarm Rovinja.

Josip Čekada, Giordano Cellich

U organizaciji Udruge Hrvatske Zvijezde, aktualni šampion turizma Rovinj je i ove godine potvrdio status grada koji na poseban način njeguje tradiciju velikih ljetnih događanja te svojim ambijentom pruža jedinstvenu kulisu za modne i kulturne programe. Starogradska jezgra, more, svjetla pozornice i brojni posjetitelji stvorili su atmosferu svečane večeri koja će se dugo pamtiti. Veliku pozornost publike privukla je i prof. dr. Danijela Gračan, jedina Hrvatica koja je osvojila titulu najljepše žene svijeta, Kraljica svijeta 1989. godine. Kao i Lana Lourdes Rupić, aktualna Kraljica Hrvatske, kći poznatog Hollywoodskog glumca Gorana Višnjića.

Josip Čekada, Giordano Cellich

Program su vodili Davor Garić na hrvatskom i engleskom jeziku te Roberta Ugrin na talijanskom jeziku, čime je događaj bio prilagođen domaćoj, ali i međunarodnoj publici koja je i ove godine pratila modnu večer u srcu Rovinja. Svečani početak programa obilježio je nastup Klape Valdibora, koja je izvela pjesmu „Santa Eufemia“, posvećenu zaštitnici Rovinja. Tijekom večeri klapa je publiku počastila i izvedbom pjesme „Providenca“, unoseći u program autentičan istarski i mediteranski glazbeni duh.

Josip Čekada, Giordano Cellich

Poseban trenutak večeri bilo je obraćanje prof. Emila Nimčevića, gradonačelnika Grada Rovinja-Rovigno, koji je pozdravio okupljene i dao podršku ovoj tradicionalnoj manifestaciji koja iz godine u godinu obogaćuje kulturnu i turističku ponudu grada. Također se zahvalio organizatoru i svima koji su sudjelovali u organizaciji ove vrhunske manifestacije. Prigodan poklon gradonačelniku uručila je Tatjana Janjić, predstavnica Park Concept Storea i Parfumerije Park Fragrantia iz Rovinja, u suradnji s Parfumerijom Lana iz Zagreba.

Josip Čekada, Giordano Cellich

Modni dio programa donio je impresivan niz kolekcija domaćih i međunarodnih dizajnera i brendova. Na rovinjskoj modnoj pisti predstavili su se Nikolina Wedding Store, BiteMyStyle by Zoran Aragović, Silvana Morgan, S-Hand Art Silk by Slavica Bezić, Jet Lag dizajnerice Jasmine Arnautović, Ingrid Rojc Design, Anima M., Miau Couture by Gorana Nedić, Teuta Topalli, Vita Sever Design, Anais Moda i Yelena H. dizajnerice Jelene Holec.

Josip Čekada, Giordano Cellich

Revija je započela predstavljanjem vjenčanica Nikolina Wedding Storea, donoseći bajkovit i svečan početak modne večeri. U nastavku programa publika je uživala u raznolikim modnim pričama, od snažnih boja, umjetničkih krojeva i ručno oslikane svile, preko prirodnih materijala i botaničkog eko printa, do glamuroznih večernjih haljina, suvremenih couture komada i kolekcija koje slave ženstvenost, individualnost i autentičan stil. Posebno je zapaženo bilo predstavljanje kolekcije BiteMyStyle by Zoran Aragović, u kojoj su modne kombinacije dodatno upotpunile elegantne Högl cipele. Svaki izlazak donio je drugačiji modni rukopis, a završni defile dizajnera i modela još jednom je pokazao snagu kreativnosti i raznolikost modne scene okupljene u Rovinju. Modnu večer na posebno dojmljiv način zatvorila je dizajnerica Jelena Holec, čija je završna kolekcija donijela snažan spoj elegancije, profinjenosti i autorskog modnog izraza. Njezin izlazak zaokružio je cijelu reviju u svečanom tonu te publici pružio upečatljiv završetak večeri ispunjene ljepotom, stilom i kreativnošću.

Josip Čekada, Giordano Cellich

Kulturno-zabavni dio programa dodatno je obogatio nastup plesne škole DANSEL by Elio Bašan, čiji je plesni par svojim izvedbama unio posebnu energiju, pokret i dinamiku u večer mode i kulture. U završnom dijelu programa, predsjednik Uprave Salus Grupe, Žiga Hieng, uručio je prigodnu nagradu Danijeli Gračan i Nataliji Brkić, predsjednici direkcije Kraljice Svijeta i Kraljice Hrvatske.

Josip Čekada, Giordano Cellich

Organizatori su zahvalili svim dizajnerima, modelima, izvođačima, voditeljima, suradnicima i partnerima koji su svojim angažmanom i podrškom omogućili realizaciju još jedne iznimne modno-kulturne večeri u Rovinju. Posebna zahvala upućena je pokroviteljima i partnerima manifestacije: Gradu Rovinju-Rovigno, Turističkoj zajednici grada Rovinja-Rovigno, Jamiesonu, Park Concept Storeu i Parfumeriji Park Fragrantia iz Rovinja, Hair Studiju Gea, Callegariju, Restoranu Dario, Prirodnoj kozmetici Malik iz Rijeke te Brioni Puli kao službenom prijevozniku modela.

Josip Čekada, Giordano Cellich

Za frizure modela pobrinuo se Hair Studio Gea iz Rovinja, za make-up stručni tim Callegari, dok su partneri manifestacije osigurali vrijedne poklone i nagrade za modele. Restoran Dario pobrinuo se za prehranu modela, a Brioni Pula za njihov službeni prijevoz.

Josip Čekada, Giordano Cellich

Noć zvijezda, mode i kulture 2026. još je jednom dokazala da Rovinj ima posebno mjesto na karti ljetnih kulturnih i modnih događanja. Spoj vrhunske mode, ljepote, glazbe, plesa i jedinstvenog rovinjskog ambijenta stvorio je večer ispunjenu elegancijom, emocijom i nezaboravnom atmosferom.

Josip Čekada, Giordano Cellich

Rovinj je i ove godine zablistao pod zvijezdama te još jednom potvrdio zašto ga se s pravom doživljava kao jednu od najljepših modnih i kulturnih mediteranskih pozornica.