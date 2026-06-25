Aleksandra Dojčinović u suradnji s tri domaće influencerice donosi ultimativni ljetni lookbook

Uoči ljeta Lei Lou by Aleksandra Dojčinović donosi ekskluzivni lookbook nastao kroz suradnju s tri domaće influencerice Anjom Dujaković, Miom Matić i Isabellom Rakonić, koje su svoje modne potpise i osobne stilove pretočile u limitirane mini kolekcije - svaka sa svojom pričom, estetikom i stavom.

„Stilski vrlo različite, toliko da djeluju kao paralelna verzija apsolutno svih cura, onih koje sve stižu, sve mogu i uvijek imaju dobro svjetlo, ali i onih koje “ne pokušavaju previše”, ali svejedno uvijek izgledaju kao da su baš tako htjele. Sve je vrlo nosivo, neopterećujuće, lako nadogradivo detaljima iz dnevnog u večernje, zaista jedan divan presjek tri stila za tri vizije ljeta” - govori Aleksandra Dojčinović, koja je u svojoj dugoj karijeri često surađivala s hrvatskim, ali i svjetski poznatim influencericama poput, recimo, Lene Terlutter, s kojom je lookbookove snimala u više navrata.

No, ovo je prvi put da su influencerice u konačnici, zajedno s Aleks, kolekciji dodale i vlastite ideje. Riječ je, dakle, o tri različite estetike, ali jednoj zajedničkoj ideji: provesti ljeto u kojem je jedna haljina dovoljna za osjećati se kao najbolja verzija sebe.

Isabella Edit, s druge strane, istražuje tihu moć ženstvenosti kroz tri bezvremenske haljine. Snaga, nježnost i sloboda pretočene su u siluete koje ne prate trendove, već osjećaj, za žene koje žive intenzivno, ali vole jednostavnost u odijevanju.

Ania Edit, u konačnici, kroz četiri modela besprijekornog kroja slavi emociju, obitelj i posebne životne trenutke. Haljine su, veli Anja, inspirirane ženama koje su u njenom životu ostavile trag, romantične, sofisticirane i snažne, baš kao i one kojim su posvećene.

Mia Edit tako donosi ultimativnu capsule garderobu za ljetnu sezonu. Pet haljina koje stanu u jedan kofer, a funkcioniraju za bezbroj destinacija, planova i verzija ljeta, kao pravi cheat code kada ne znamo što od svega ponijeti, a biti spremne za sve scenarije.