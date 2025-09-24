Zlatne dame pokorile zagrebačku špicu: Tri kombinacije koje su privlačile poglede
Zagrebačka špica istovremeno je modna pista, ali i inspiracija za odjevne kombinacije. Ako ne znaš što bi odjenula za izlazak u grad, u našim galerijama sa špice zasigurno ćeš pronaći neku zgodnu ideju i privući poglede na zagrebačkim ulicama.
Prošle subote pažnju su privukle dame u zlatnim godinama koje su pokazale hrabrost i odvažnost prilikom svojih modnih odabira. I iako im se stilovi uvelike razlikuju, ove gospođe pokazale su da stila svakako imaju.
Jedna je dama uvela malo boje na zagrebački asfalt na svilenoj haljini koju je upotpunila zanimljivim nakitom. Glomazne naušnice u obliku cvijeta nisu uobičajen, ali su upečatljiv detalj. Minimalističke sunčane naočale odlično pristaju uz crveni ruž te šarenilo na haljini na kojoj se ističu bež, crvena i tirkizna boja, u kojoj je ova dama odabrala jednostavne mokasinke.
Kao potpuni kontrast šarenoj haljini s prošle fotografije, ova je gospođa odjenula crno-sivu kombinaciju. Zanimljiva asimetrična haljina s mrežastim detaljima odiše elegancijom, a glomazne sandale s platformom upotpunjuju look. Gospođa je sve zaokružila neobičnom crnom ogrlicom sa srebrnim detaljima. Isti je metal provukla i kroz prsten, naušnice i sunčane naočale bez kojih ova kombinacija ne bi izgledala tako moćno. Naravno, sve je začinjeno upečatljivom nijansom crvenog ruža koji sve podiže na višu razinu.
Elegantno, jednostavno i definitivno - bezvremensko. Gospođa s treće fotografije odjenula je klasičnu bijelo-bež kombinaciju sa zanimljivim zaokretom. Bež hlače i dolčevita izgledaju savršeno sparene s bijelim sakoom s bež rubovima. Zagasito crveni lak za nokte i ruž koje je gospođa odabrala točka su na i ovoj modnoj priči.
Svaku subotu na portalu Žena.hr pogledajte ekskluzivnu fotogaleriju sa zagrebačke špice.