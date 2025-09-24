Zlatne dame pokorile zagrebačku špicu: Tri kombinacije koje su privlačile poglede

Tri potpuno različita stila začinila su subotnju špicu u glavnome gradu

Zagrebačka špica istovremeno je modna pista, ali i inspiracija za odjevne kombinacije. Ako ne znaš što bi odjenula za izlazak u grad, u našim galerijama sa špice zasigurno ćeš pronaći neku zgodnu ideju i privući poglede na zagrebačkim ulicama.

Prošle subote pažnju su privukle dame u zlatnim godinama koje su pokazale hrabrost i odvažnost prilikom svojih modnih odabira. I iako im se stilovi uvelike razlikuju, ove gospođe pokazale su da stila svakako imaju.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Jedna je dama uvela malo boje na zagrebački asfalt na svilenoj haljini koju je upotpunila zanimljivim nakitom. Glomazne naušnice u obliku cvijeta nisu uobičajen, ali su upečatljiv detalj. Minimalističke sunčane naočale odlično pristaju uz crveni ruž te šarenilo na haljini na kojoj se ističu bež, crvena i tirkizna boja, u kojoj je ova dama odabrala jednostavne mokasinke.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Kao potpuni kontrast šarenoj haljini s prošle fotografije, ova je gospođa odjenula crno-sivu kombinaciju. Zanimljiva asimetrična haljina s mrežastim detaljima odiše elegancijom, a glomazne sandale s platformom upotpunjuju look. Gospođa je sve zaokružila neobičnom crnom ogrlicom sa srebrnim detaljima. Isti je metal provukla i kroz prsten, naušnice i sunčane naočale bez kojih ova kombinacija ne bi izgledala tako moćno. Naravno, sve je začinjeno upečatljivom nijansom crvenog ruža koji sve podiže na višu razinu.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Elegantno, jednostavno i definitivno - bezvremensko. Gospođa s treće fotografije odjenula je klasičnu bijelo-bež kombinaciju sa zanimljivim zaokretom. Bež hlače i dolčevita izgledaju savršeno sparene s bijelim sakoom s bež rubovima. Zagasito crveni lak za nokte i ruž koje je gospođa odabrala točka su na i ovoj modnoj priči.

