Ovoga petka počinje nova era zabave u Mintu – spektakl o kojem će svi pričati

Svjetla se pale, zastori se podižu, a adrenalin raste – jer MINT Cabaret Dinner Show otvara novu sezonu ovog petka i priprema spektakl koji će pomaknuti granice domaće zabavne scene. Zaboravite sve što ste do sada mislili da znate o cabaretu – ono što vas čeka u MINT-u nadmašuje očekivanja, briše granice između scene i stvarnosti i uvodi vas u svijet koji pršti od glamura, strasti i čiste umjetnosti.

Ova produkcija izgleda kao da je stigla ravno s pozornice Broadwaya – ali nije. Domaća je i spektakularna. Svaki kadar, svaki korak, svaki ton pomno je isplaniran i izveden s vrhunskom preciznošću. Rezultat? Večer u kojoj publika ostaje bez daha, scena izgleda kao san, a energija u dvorani diže se do točke ključanja.

Iza ovog spektakla stoji kreativni tim koji ne pristaje na kompromise. Plesači i pjevači briljiraju u izvedbama koje su fizički i emotivno zahtjevne, dok kostimografija, rasvjeta i scenografija zajedno stvaraju čistu čaroliju. Ove godine, svaka točka iznenađuje. Svaka emocija je stvarna.

„Htjeli smo napraviti nešto što se ne zaboravlja. Nešto što se ne uspoređuje ni s čim drugim. Ovo nije samo cabaret – ovo je iskustvo koje vas nosi, provocira, osvaja i ostavlja bez daha“, poručuje Mario Jukić, režiser i koreograf showa. „Ova sezona tražila je od svih nas maksimum – mjeseci intenzivnih proba, produkcijske pripreme, kreativnog istraživanja… Ali znali smo da radimo nešto posebno. I sada je vrijeme da to podijelimo s publikom.“

Publika, pak, igra ključnu ulogu – jer u MINT-u nitko nije samo gledatelj. Atmosfera vas uvlači, svaki kadar je režiran s namjerom da vas oduševi, dotakne i iznenadi. Glamur večere, ekskluzivna lokacija, profinjena poslužena jela, čaše koje zvone u ritmu pljeska – sve je to dio spektakla koji se ne zaboravlja.

MINT nije samo pozornica, već i mjesto vrhunske gastronomske ponude – gosti mogu uživati u večeri uz fusion specijalitete i svježi sushi, koji se savršeno uklapaju u atmosferu cabareta. Svaki zalogaj pažljivo je osmišljen da prati ritam večeri – od prvog akorda do posljednjeg pljeska.

A kada se svjetla cabareta ugase, zabava se nastavlja. Gosti će večer zaokružiti uz DJ setove domaće i strane glazbe koji lagano gradiraju kroz noć, pretvarajući MINT u epicentar zabave.

Ulaznice su već u prodaji i interes je ogroman. Prva izvedba počinje u petak, 26. rujna, a sudeći po reakcijama i očekivanjima – sezona će planuti. Zato nemojte čekati. Rezervirajte svoje mjesto odmah, okupite ekipu, obucite svoje najbolje izdanje i doživite večer koja se ne priča – nego se pamti, osjeća i – proživi.

