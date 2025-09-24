Mango Outlet ima popuste do 70 posto – donosimo favorite za jesen

Stigla je jesen, a s njom i odlične prilike za shopping – Mango Outlet nudi popuste do čak 70 posto na razne jesenske komade. To je savršen trenutak da obnoviš garderobu i uložiš u ključne odjevne komade za novu sezonu

Stigla je jesen, a popularni Mango Outlet pripremio je popuste do čak 70 posto kao dobrodošlicu novoj sezoni. To je savršena prilika da osvježiš garderobu za novu sezonu, bilo da tražiš svakodnevne basic komade ili elegantne odjevne kombinacije za posao.

Jesen je uvijek vrijeme kada se isplati investirati u komade koji su praktični, nosivi i dugotrajni. Prvo mjesto svakako zauzimaju traperice – bezvremenski klasik koji se uklapa u svaku kombinaciju. Osim njih, odličan izbor su i jesenske jakne – od blejzera pa sve do toplijih modela koji će ti trebati već krajem listopada. Ako voliš ženstveni stil, tu su i midi haljine koje možeš nositi uz čizme i kaput, a za uredsku rutinu isplati se uzeti nekoliko košulja i poslovnih komada koji se lako kombiniraju i izgledaju uvijek chic.

Prilikom shoppinga važno je razmišljati o komadima koji se međusobno slažu – tako ćeš s manjim brojem odjevnih predmeta moći složiti više različitih kombinacija. Biraj neutralne tonove koje kasnije možeš naglasiti torbicom, remenom ili šalom u boji. Tako ćeš na najbolji način iskoristiti velike popuste i investirati u odjeću koja će ti trajati sezonama.

Kako bismo ti olakšali potragu, donosimo naše jeseneske favorite s Mango Outleta koje se stvarno isplati ugrabiti dok još traju popusti.

Mango Outlet, košulja - 12,99 €

Mango Outlet, traperice - 14,99 €

Mango Outlet, vesta - 16,99 €

Mango Outlet - 10,99 €

Mango Outlet, hlače - 12,99 €

Mango Outlet, jakna - 21,99 €

Mango Outlet, košulja - 5,99 €

Mango Outlet - 16,99 €

Mango Outlet, jakna - 15,99 €

Mango Outlet, suknja - 14,99 €

Mango Outlet, haljina - 19,99 €

Mango Outlet - 16,99 €

Mango Outlet, natkošulja - 18,99 €

Mango Outlet, haljina - 23,99 €