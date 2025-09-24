Što gledati s djecom? Najbolji filmovi za sve generacije

Filmske večeri s djecom uvijek su poseban trenutak za obitelj. Od veselih komedija do nezaboravnih animiranih klasika, najbolji filmovi za djecu donose zabavu, smijeh i priče koje osvajaju i male i velike gledatelje

Filmske večeri s najmlađima uvijek su poseban doživljaj, a prava čarolija nastaje kada cijela obitelj može uživati zajedno. Na platformi Voyo dostupan je bogat izbor filmova za djecu – od veselih obiteljskih komedija koje donose puno smijeha, do animiranih klasika koji nikad ne izlaze iz mode. Bilo da tražiš laganu zabavu za cijelo društvo ili priče prepune poučnih poruka i nezaboravnih likova, Voyo nudi sadržaj koji će oduševiti i djecu i odrasle. Naših 10 favorita najboljih filmova za djecu donosimo u nastavku.

Čuvar životinja (Zookeper, 2011.)

U simpatičnoj obiteljskoj komediji Čuvar životinja Andrew (Kevin James) drag i pomalo usamljeni čuvar životinja u zoološkom vrtu otkriva da životinje oko njega mogu govoriti. Godinama su životinje slušale Griffina dok im se povjeravao o svojim problemima, a kada se 'ona' ponovno pojavila u njegovom životu, odlučile su mu pomoći da obnovi vezu i postane alfa mužjak kakvog Stephanie (Leslie Bibb) želi. U namjeri da mu pomognu otkrivaju mu svoju sposobnost govora, što Griffina šokira. No životinje ga počinju podučavati pravilima udvaranja na svoj jedinstven način. Na Griffinovo iznenađenje, njihovi savjeti zaista djeluju, pa se čini da će uskoro ostvariti sve svoje snove –može li ostat čuvar životinja i dalje osvojiti Stephanie?

Oggy i žohari - film (Oggy and the Cockroaches: The Movie, 2013.)

Animirani film Oggy i žohari donosi novu razinu zabave kroz urnebesne avanture Oggyja i njegovih nepopustljivih neprijatelja, žohara. U ovom dugometražnom animiranom filmu, 'Oggy i žohari' ponovno se suočavaju u nizu smiješnih situacija koje su obožavatelji zavoljeli u seriji. Oggy pokušava uživati u mirnom životu, ali žohari stalno kvare njegove planove, stvarajući neprestane komične zaplete. Film 'Oggy i žohari' savršeno spaja humor i akciju, pružajući gledateljima svih uzrasta zabavu ispunjenu smijehom i neočekivanim preokretima.

Zagonetni dječak (2013.)

Drugi film u serijalu o Koku, Zagonetni dječak, donosi novu avanturu domišljatog četrnaestogodišnjaka Koka (Antonio Parač) i njegovih prijatelja koji se upuštaju u rješavanje misterija. Kokov prijatelj Tomo (Karlo Maloča), koji je nedavno stigao u grad, žudi za pustolovinama. Zajedno s Kokom i njihovom prijateljicom iz razreda, Marijanom (Vanja Markovinović), njihova pažnja usmjerena je prema novom učeniku čije čudno ponašanje postaje središte njihove znatiželje. Korak po korak, u filmu Zagonetni dječak, trio će otkrivati slojeve njegove dobro čuvane tajne. Zagonetni dječak je film pun uzbuđenja i intrigantnih obrata koji mami gledatelje da se pridruže ovom detektivskom timu u novoj avanturi.

Sedmi patuljak (Der 7bte Zwerg, 2014.)

Očaravajuća animirana avantura Sedmi patuljak prati događaje tijekom osamnaestog rođendana princeze Rose, na koji su pozvani svi poznati junaci iz bajki. No slavlje uzima neočekivan obrat kada Bobo, sedmi patuljak, slučajno ubode princezu začaranom iglom, uslijed čega cijeli dvorac zapada u stoljetni san, ostvarujući drevno prokletstvo zle vještice Dellamorte. Kako bi poništili čaroliju, Sedmi patuljak i njegovi hrabri prijatelji kreću u potragu za princem čiji poljubac može probuditi princezu i spasiti kraljevstvo od vječnog sna. Film Sedmi patuljak prepun je humorističnih trenutaka, srčanih avantura i poučnih lekcija o prijateljstvu, odanosti i snazi zajedništva. Kroz živopisne likove i dinamičnu radnju Sedmi patuljak uvodi gledatelje u svijet gdje bajke oživljavaju, a ljubav i hrabrost prevladavaju najmračnije čarolije. Ovaj film nudi nezaboravno iskustvo za cijelu obitelj, naglašavajući važnost suradnje i samopouzdanja u suočavanju s izazovima.

Lajava buntovnica (The Great Gilly Hopkins, 2015.)

Gilly Hopkins, dvanaestogodišnja Lajava buntovnica, seli se od jedne do druge udomiteljske obitelji, uvijek spremna nasamariti ih svojim trikovima. Njezina mudrost i buntovnički duh zapravo skrivaju duboku želju da privuče pažnju svoje biološke majke. Međutim, susret s Maime Trotter, brižnom i dobrom ženom, postavlja Gilly pred možda posljednju priliku za pravu obitelj. Lajava buntovnica suočava se s izazovom: nastaviti sa svojim trikovima ili dati priliku novoj obitelji. Kroz svoje putovanje Lajava buntovnica istražuje važnost ljubavi, prihvaćanja i značaja prave obitelji. Hoće li Gilly pronaći mir i mjesto koje može nazvati domom? Lajava buntovnica nije samo priča o buntovništvu i izazovima udomljavanja, već je i otkriće unutarnje snage i mogućnosti transformacije. Dok se Gilly bori s vlastitim predrasudama i strahovima, Lajava buntovnica postaje priča o rastu, oprostu i trajnoj snazi obiteljskih veza.

Mali princ (The Little Prince, 2015.)

U središtu je zbivanja Malog princa je Djevojčica koju majka polako priprema za svijet odraslih u kojem žive. Njen susjed je ekscentrični dobronamjerni Avijatičar. On će Djevojčicu upoznati s nevjerojatnim novim svijetom u kojem je sve moguće. Svijetom u koji je on sam davno zakoračio a sve zahvaljujući Malom princu.

Hrabri mališan 2 (Minuscule - Mandibles From Far Away, 2018.)

Veseli animirani film Hrabri mališan 2 prati neustrašivu bubamaru koja slučajno završi zarobljena u kutiji na putu za Karibe, daleko od svoje domovine i obitelji. Dok prvi snijeg najavljuje dolazak zime, njegov otac, odlučan da pronađe i spasi svog sina, kreće na hrabro putovanje u tropski arhipelag. Po dolasku, otac ne samo da se mora suočiti s izazovom pronalaska svog sina u nepoznatom i šarenom svijetu Kariba, već i s misijom spašavanja doma svog novog prijatelja, karipske bubamare, od uništenja zbog gradilišta. Hrabri mališan 2 istražuje teme hrabrosti, odanosti i značaja prijateljstva kroz likove koji se ne boje prijeći velike udaljenosti kako bi pomogli onima koje vole. Uz pomoć svog prijatelja, crnog mrava, koji dolazi s druge strane svijeta, naši junaci pokazuju snagu zajedništva i upornosti u borbi protiv prepreka. Hrabri mališan 2 nudi uzbudljivu i emotivnu priču koja će oduševiti i djecu i odrasle, napominjući da prava avantura i herojstvo leže u srcu onih koji vole.

Pat i Mat 4 (Pat & Mat 4: Handyman's Adventures, 2019.)

Nova serija urnebesnih epizoda Pat i Mat 4 donosi naše najdraže majstore za "uradi sam" projekte. U ovom četvrtom dugometražnom nastavku duo se suočava s nizom novih izazova koji testiraju njihovu kreativnost i izumiteljski duh. Bez obzira radi li se o krađi jabuka, pranju automobila, pečenju palačinki, izradi domaće jabukovače i kokica ili konstruiranju dronova, Pat i Mat dokazuju da nema prepreka koje se ne mogu svladati. Svaka epizoda Pat i Mat 4 puna je smijeha i iznenađenja dok dvojac pronalazi sve složenije, a često i smješnije načine za postizanje svojih ciljeva. Svaka epizoda Pat i Mat 4 prava je poslastica ne samo za djecu, već i za odrasle, pružajući bezbrižnu zabavu uz važnu poruku - ponekad stvari ne idu prema planu, ali s dovoljno maštovitosti i upornosti svaki se problem može riješiti. Uživajte u novim dogodovštinama Pata i Mata, ali ne zaboravite, njihove metode možda nisu najsigurnije za isprobavanje kod kuće!

Vatrene šape (Blazing Samurai, 2021.)

U filmu Vatrene šape prikazan je Japan dvanaestog stoljeća koji je u potpunosti naseljen mačkama. Lukavi mačak, shogun Ika Chu želi proširiti svoju veliku palaču, no do njegovog već sada impresivnog zdanja siromašno je selo Kakamucho, koje mu smeta. Ika Chu želi potjerati stanovnike pa šalje svoju desnu ruku Ohga da s razbojnicima uništi mjesto. I dok građani žele novog samuraja da ih zaštiti jer je stari pobjegao, Ika Chu, koji se želi narugati stanovnicima, imenuje psa, zatvorenika Hanka za novog samuraja. Iako ga stanovnici nerado prime, Hank ne odustaje te uz pomoć mačka samuraja Jimba počinje vježbati za pravog samuraja.

Nestašna vila i ja (My Fairy Troublemaker & Me, 2023.)

Animirani film Nestašna vila i ja donosi čarobnu priču o Violetti, znatiželjnoj vili koja se spletom okolnosti nađe u ljudskom svijetu. Tamo upozna Maxie, 12-godišnju djevojčicu koja sanja o povratku na selo, daleko od užurbanosti grada. Njihov dogovor čini se savršenim — Violetta će pomoći Maxie ostvariti njezin san. Međutim, zbog viline ozbiljne ovisnosti o čokoladi, stvari kreću po zlu, a dvije prijateljice upadaju u nezaboravnu avanturu. Hoće li uspjeti pobijediti nevolje i ostvariti svoje ciljeve? 'Nestašna vila i ja' donosi smijeh, uzbuđenje i pregršt toplih trenutaka koji osvajaju gledatelje svih generacija. Pripremite se za magičnu zabavu!