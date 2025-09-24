Jeste li čuli za mochi? Japanska poslastica osvaja svijet, evo od čega se pravi

Mochi je japanska slastica od ljepljive riže, prepoznatljiva po mekoj i elastičnoj teksturi. Od tradicionalnog deserta povezanog s japanskim običajima, mochi je danas postao globalni hit koji dolazi u bezbroj modernih varijacija – od punjenja s voćem do popularnog mochi sladoleda

Jesi li ikad probala mochi? Ta jedinstvena japanska poslastica, poznata po svojoj mekoj i žvakaćoj teksturi, osvojila je srca gurmana diljem svijeta. Od drevnih carskih dvorova i svetih ceremonija do modernih slastičarnica i viralnih objava na društvenim mrežama, mochi je prešao dug put. Otkrivamo ti sve o njegovoj fascinantnoj povijesti, načinu izrade i modernim inačicama, kao i gdje ga možeš pronaći u Hrvatskoj.

Što je mochi?

Mochi je tradicionalni japanski kolač napravljen od mochigome, ljepljive riže kratkog zrna. Njegova prepoznatljiva tekstura – ljepljiva, elastična i nevjerojatno meka – rezultat je stoljećima starog procesa izrade. Tradicionalno, kuhana riža se tuče velikim drvenim batovima (kine) u kamenom ili drvenom mužaru (usu). Ovaj ritual, poznat kao mochitsuki, zahtijeva snagu i timski rad, gdje jedna osoba tuče rižu, a druga je vlaži i okreće u savršenom ritmu.

Rezultat je glatko, rastezljivo tijesto koje se zatim oblikuje u kuglice ili druge oblike. Iako je samo tijesto neutralnog, blago slatkastog okusa riže, ono postaje osnova za brojne delicije. Najčešće se puni raznim nadjevima, od tradicionalne slatke paste od crvenog azuki graha (anko) do modernijih punjenja poput matche, čokolade ili svježih jagoda u popularnoj verziji ichigo daifuku.

Tisućljetna povijest i kulturni značaj

Korijeni mochija sežu više od tisuću godina u prošlost, u japansko razdoblje Heian (794. – 1185.). U početku je smatran svetom hranom bogova i koristio se u šintoističkim ritualima kao simbol sreće, blagostanja i dugovječnosti. Zbog svoje ljepljive teksture, simbolizirao je jedinstvo i snagu zajednice.

Danas je mochi neizostavan dio proslave japanske Nove godine (Oshogatsu). Tada se priprema kagami mochi, ukras od dva složena kolača s citrusom na vrhu, koji se postavlja na kućne oltare za sreću u nadolazećoj godini. Jede se i u tradicionalnoj novogodišnjoj juhi ozoni, za koju se vjeruje da donosi zdravlje. Mochi je također dio drugih festivala kada se jede kashiwa mochi (mochi umotan u hrastov list), ili proljetnih proslava uz sakura mochi ružičaste boje.

Upozorenje i savjeti za konzumaciju

Iako se čini bezazlenim, mochi je poznat i po jednoj opasnosti. Zbog svoje iznimno ljepljive i guste teksture, može biti težak za žvakanje i gutanje, osobito za djecu i starije osobe. U Japanu se svake godine bilježe slučajevi gušenja, zbog čega vlasti redovito izdaju upozorenja. Preporuka je da se mochi uvijek jede polako, u malim zalogajima i da se temeljito prožvače prije gutanja.

Mochi sladoled

Jedna od najpopularnijih modernih inačica koja je proslavila mochi na Zapadu svakako je mochi sladoled. Ova genijalna poslastica, u kojoj je kuglica sladoleda omotana tankim slojem mochi tijesta, nastala je u Americi. Osmislila ju je 1993. godine Japanka s američkom adresom, Frances Hashimoto. Spoj kremastog, hladnog sladoleda i jedinstvene žvakaće teksture mochija pokazao se kao pun pogodak. U Europi je za njegovu popularnost zaslužan britanski brend Little Moons, čiji su proizvodi postali viralni hit na TikToku, inspirirajući milijune da isprobaju ovu neobičnu slasticu u okusima poput marakuje, manga, pistacije ili slane karamele.

Gdje kupiti mochi u Hrvatskoj?

Ako te sve ovo zainteresiralo i pitaš se gdje možeš isprobati mochi, imamo dobre vijesti! Ova poslastica može se pronaći i na hrvatskom tržištu.

Specijalizirane trgovine azijskim namirnicama, poput Rice Kakis Asian Store u Zagrebu, nude širok izbor klasičnih mochi kolačića s raznim punjenjima (pasta od crvenog graha, sezam, kikiriki) te smrznuti mochi sladoled.

U većim supermarketima možeš pronaći popularne Little Moons mochi sladolede u različitim okusima. Trgovine zdravom hranom, poput lanca Bio&Bio, ponekad u ponudi imaju kirimochi – tvrde, sušene blokove mochija koji se mogu peći na tavi, grilati ili dodavati u juhe i variva. Osim toga, sve više azijskih restorana diljem Hrvatske uvrštava mochi sladoled ili druge mochi deserte na svoj jelovnik.

Mochi je puno više od običnog deserta; on je kulturni simbol koji povezuje prošlost i sadašnjost Japana. Njegova jedinstvena tekstura, svestranost i bogata povijest čine ga poslasticom koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Bilo da se odlučiš za tradicionalnu verziju ili moderni mochi sladoled, sigurni smo da će te ovo slatka japanska poslastica oduševiti.