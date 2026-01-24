Život na visokoj nozi: Zagrepčanke ni zimi ne skidaju visoke pete, evo kako ih kombiniraju

Čini se da visoke pete ove sezone ponovno dominiraju gradskim pločnicima. Outfiti dama iz centra grada pokazuju kako se ženstvenost, snaga i stil mogu nositi - doslovno - 10 centimetara iznad tla

Zima na zagrebačkoj špici ove je godine posebno ženstvena - jedan od hit komada je kratka bunda, a mnoge naše sugrađanke ni led i niske temperature nisu zaustavile u namjeri da nose i izuzetno ženstvenu obuću. Naš Dosadni Fotograf je ekskluzivno za Žena.hr snimio dva stylinga koja odlično kombiniraju elegantne čizme na tanku petu i klasične, tople zimske komade.

Prvi outfit igra na kartu bezvremenske elegancije s urbanim pomakom. Dugi kaput u toploj, neutralnoj nijansi savršeno uokviruje siluetu, dok dolčevita u boji karamele unosi mekoću i profinjenost. Crne hlače visokog struka produžuju liniju nogu, ali pravi modni uskličnik dolazi u obliku visokih crnih čizama na tanku petu. One ovom inače klasičnom stajlingu daju dozu samouvjerenosti i gradske drame. Ovdje visoke pete nisu samo dodatak, one su stav. Poruka je jasna: praktično i elegantno mogu ići ruku pod ruku, čak i na zagrebačkim pločnicima.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Drugi outfit donosi tamniji, snažniji modni izraz. Crni kaput oštrih linija, kožne hlače i suptilno nabrana bluza stvaraju gotovo filmski look, u kojem visoke pete imaju ključnu ulogu. Elegantne gležnjače s tankom petom naglašavaju ozbiljnost i odlučnost cijelog stajlinga, dok istovremeno zadržavaju dozu senzualnosti. Ovo je primjer kako visoke pete mogu biti simbol moći - tihe, ali iznimno izražajne.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Zajedničko oba outfita je poruka da visoke pete nisu rezervirane samo za posebne prilike. Zagrepčanke ih nose s lakoćom, kombinirajući ih s kaputima, hlačama i dnevnim komadima, pretvarajući špicu u pravi modni editorijal. Život na visokoj nozi, čini se, u Zagrebu nije stvar trenda - nego stila i samopouzdanja.