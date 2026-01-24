NEMA DO KLASIKE
Dobar kaput nema konkurenciju: Izabrali smo najbolje modele sa špice
24. siječnja 2026.
Zagrebačka špica i ove zime djeluje poput modne piste na otvorenom, što potvrđuju brojni efektni stylingzi koje je ekskluzivno za Žena.hr uhvatio objektiv Dosadnog fotografa. U fokusu su ženski outfiti koji spajaju stil i funkcionalnost, a ove godine posebno su in bunde - od klasičnih umjetnih krzna do modernih, voluminoznih modela koji griju i podižu svaki outfit.
Ipak, dio dama ostaje vjeran bezvremenskoj klasici - elegantnim kaputima. Uz uobičajene crne, sive i camel nijanse, sve češće viđamo i odvažnije boje poput bordo i ljubičaste, koje zimskim kombinacijama daju dozu svježine i karaktera. Bez obzira na odabir, jasno je jedno: zagrebačka moda ni zimi ne odustaje od stila.
