Zagrebačka špica: Influencerica Lana Biželj i mnoga poznata lica prošetali centrom grada
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
Zagrebačka špica - 17. 1. 2026.
1 / 81
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Galerije
ZIMSKA MODNA PISTA

Zagrebačka špica: Influencerica Lana Biželj i mnoga poznata lica prošetali centrom grada

Žena.hr
17. siječnja 2026.

Unatoč hladnom zimskom danu, zagrebačka špica bila je prepuna života i modnih kombinacija koje su grijale atmosferu. Debeli kaputi, tople čizme i pomno birani modni dodaci pokazali su da stil ne mora patiti ni kad temperature padnu. Centrom grada prošetala su brojna poznata lica, potvrđujući da je špica i dalje nezaobilazno mjesto za pokazivanje zimskog lifestylea. Zagreb je još jednom dokazao da i zimi diše u ritmu mode.

Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx