Zagrebačka špica: Influencerica Lana Biželj i mnoga poznata lica prošetali centrom grada

Unatoč hladnom zimskom danu, zagrebačka špica bila je prepuna života i modnih kombinacija koje su grijale atmosferu. Debeli kaputi, tople čizme i pomno birani modni dodaci pokazali su da stil ne mora patiti ni kad temperature padnu. Centrom grada prošetala su brojna poznata lica, potvrđujući da je špica i dalje nezaobilazno mjesto za pokazivanje zimskog lifestylea. Zagreb je još jednom dokazao da i zimi diše u ritmu mode.