Od CK One do Gucci Rush: Vraćaju se kultni parfemi koji su obilježili našu mladost

Bilo da želiš ponovno proživjeti uspomene ili tek otkriti zašto su ovi mirisi obilježili čitava desetljeća, 2026. je savršena godina za to. Zaviri u svoju staru kolekciju ili potraži bočicu koja te podsjeća na mladost. Mirisna nostalgija nikada nije bila privlačnija

Sjećaš li se mirisa koji te vraća ravno u srednjoškolske hodnike? Ili onog prvog "ozbiljnog" parfema koji si kupila od džeparca? Baš kao što su se u modu vratile traperice niskog struka i baršunaste trenirke, 2026. godina na velika vrata vraća i parfeme koji su definirali 90-e i rane 2000-e. Pripremi se za moćnu dozu nostalgije jer mirisi koji su nekad bili tvoj zaštitni znak ponovno postaju apsolutni hit.

Minimalizam i drama ludih devedesetih

Devedesete su bile desetljeće kontrasta, a to se savršeno preslikalo i na svijet mirisa. S jedne strane, imali smo proboj čistih, svježih i minimalističkih nota koje su brisale granice među spolovima. Apsolutni predvodnik tog vala bio je Calvin Klein CK One, prvi pravi uniseks miris koji je postao simbolom cijele jedne generacije. Njegova mješavina citrusa, zelenog čaja i mošusa bila je buntovna u svojoj jednostavnosti i danas je ponovno aktualna u eri rodno neutralnih mirisa.

Promo

S druge strane, na scenu je stupio Thierry Mugler sa svojim legendarnim Angelom, parfemom koji je 1992. godine stvorio potpuno novu, gurmansku kategoriju. Njegova šokantna kombinacija pačulija, čokolade i karamele bila je sve samo ne suptilna. Bio je to miris za žene koje se ne boje biti primijećene, a njegova dramatična priroda danas ponovno osvaja ljubiteljice odvažnih mirisa. U istom duhu, sjećamo se i Gucci Rusha u bočici nalik na crvenu VHS kazetu, čiji je opojan miris breskve i gardenije bio neizostavan dio klupske scene kasnih devedesetih.

Slatka nostalgija milenijske ere

Ulaskom u novi milenij, mirisi su postali slađi, optimističniji i voćniji. Y2K estetika donijela je eksploziju veselih nota, a zvijezde su postale prave parfemske ikone. Tko bi mogao zaboraviti Britney Spears Fantasy iz 2005. godine? Taj ultimativni Y2K parfem s mirisom bijele čokolade, kivija i kolačića danas obožavaju pripadnice generacije Z, koje ga otkrivaju kroz TikTok i slave njegovu veselu, kič estetiku.

Promo

Istovremeno, Dolce & Gabbana Light Blue postao je sinonim za "ljeto u bočici". Njegov miris sicilijanskog limuna i svježe jabuke i danas nas nepogrešivo podsjeća na bezbrižne ljetne dane uz more. Sredinom desetljeća, scenu je preuzeo Viktor & Rolf Flowerbomb, prava cvjetna eksplozija koja je definirala ženstvenost tog razdoblja i ostala jedan od najprodavanijih mirisa na svijetu.

Zašto se vraćaju baš sada

Povratak ovih mirisnih klasika nije slučajan. U nesigurnim vremenima često tražimo utjehu u poznatom, a miris je najsnažniji okidač sjećanja. Jedan udah starog parfema može nas vratiti u sretnije, jednostavnije trenutke. Osim emocionalne povezanosti, veliku ulogu igraju i društvene mreže. Trendovi poput #VintagePerfume i #Y2KBeauty na TikToku i Instagramu omogućili su mlađim generacijama da otkriju ove klasike po prvi put, dajući im novi život i status kultnih proizvoda.