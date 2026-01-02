403 Forbidden

2. siječnja 2026.
Što se isplati kupiti na sniženju u Stradivariusu i Bershki? Izdvajamo favorite
Bershka
Zimska sniženja su stigla, a posebno su zanimljive ponude u Stradivariusu i Bershki, gdje se mnogi artikli sada mogu pronaći po iznimno povoljnim cijenama

U tijeku su velika zimska sniženja u popularnim high-street trgovinama, što predstavlja idealnu priliku za osvježenje zimske garderobe bez prevelikog troška. Sezonske cijene omogućuju kupnju kvalitetnih i trendovskih komada kojima se mogu začiniti svakodnevni zimski lookovi, a istovremeno bez prevelikog udarca na novčanik.

Stradivarius i Bershka među omiljenim su brendovima mlađe populacije, ali i svih onih koji prate suvremene modna kretanja. Stradivarius je poznat po trendovskim, ženstvenim i često posebice osmišljenim siluetama, dok Bershka kombinira urbani šarm s opuštenim, mladenačkim duhom. Oba brenda redovito prate aktualne modne trendove, a njihova ponuda zimske odjeće i obuće uključuje sve od toplih kaputa i puffer jakni do udobnih pulovera i modnih dodataka.

Ove zime na sniženjima se mogu pronaći komadi za sve stilove i prilike, i to po izuzetno povoljnim cijenama. To je prilika da se investira u klasične komade, ali i u trendovske statement jakne ili modne dodatke koji će osvježiti svaki styling.

Među zimske favorite sniženja topli vuneni kaputi, oversized džemperi, puffer jakne i pletene haljine, kao i modni dodaci poput pletenih kapa i rukavica. Stradivarius i Bershka nude raznolike varijante ovih komada, što olakšava odabir prema osobnom ukusu i potrebama.

U nastavku donosimo naše favorite sa sniženja iz Stradivariusa i Bershke kao inspiraciju za tvoje sljedeće kupovine.

Bershka, kaput - 29,99 €

Bershka, kaput - 39,99 €

Bershka, pulover - 15,99 €

Bershka, jakna - 29,99 €

Bershka, čizme - 35,99 €

Bershka, hlače - 19,99 €

Bershka, kožna jakna - 79,99 €

Bershka, traperice - 17,99 €

Bershka, čizme - 39,99 €

Bershka, traperice - 19,99 €

Stradivarius, kardigan - 15,99 €

Stradivarius, bunda - 29,99 €

Stradivarius, čizme - 27,99 €

Stradivarius, kaput - 49,99 €

Stradivarius, bunda - 19,99 €

Stradivarius, traperice - 15,99 €

Stradivarius, sako - 29,99 €

Stradivarius, kožna jakna - 69,99 €

Stradivarius, pulover - 15,99 €

