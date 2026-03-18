Koje brašno se koristi za noklice? Evo kako će uvijek ispasti idealne teksture

Bilo da radite varivo ili juhu, noklice su super odatak svakom jelu na žlicu

U mnogim receptima, a posebno onima koji se prenose usmenom predajom, često se gube detalji poput toga koja vrsta brašna se koristi. Ništa drugačije nije ni za noklice u kojima si možda dosad koristila koje god brašno ti dođe pod ruku ili umjesto brašna koristila griz.

Odabir brašna za pripremu noklica ovisi o željenoj teksturi i okusu, a u nastavku donosimo recepte s četiri različite vrste brašna, prilagođene različitim preferencijama.

Koje brašno se koristi za noklice?

Iako se noklice ili žličnjaci mogu raditi na nekoliko različitih načina, sve ovisno o tome što želiš postići i koje sastojke imaš kod kuće. Uz brašno obavezno će ti trebati jaje i malo maslaca, ulja ili svinjske masti koja će dati noklicama pravi šmek.

Noklice s oštrim brašnom

Noklice napravljene od oštrog brašna bit će čvršće i elastičnije. Oštre vrste brašna sadrže više proteina, što znači da će oblikovati više glutena tijekom miješanja i kuhanja. Tijesto napravljeno ovako ima veću čvrstoću i neće se raspadati kad ih staviš u juhu. Noklice će biti teže i kompaktnije, što može biti ukusno ako voliš gušće i "mesnate" noklice.

Noklice s oštrim brašnom sastojci:

200 g oštrog brašna

1 jaje

1 žlica maslaca

Prstohvat soli

Malo vode (po potrebi)

Noklice s oštrim brašnom priprema:

1. Pomiješaj brašno, jaje, maslac i sol.

2. Dodaj malo vode, po potrebi, dok ne dobiješ čvrstu smjesu.

3. Oblikuj male kuglice i stavi ih u kipuću juhu.

4. Kuhaj oko 10-15 minuta dok ne isplivaju na površinu.

Noklice s glatkim brašnom

Noklice od glatkog brašna bit će mekše i nježnije. Glatko brašno sadrži manje proteina od oštrog, što znači da će manje razvijati gluten, pa će tekstura noklica biti laganija. Bit će nešto nježnije i manje čvrste, idealne za one koji vole mekše, zrakaste noklice koje se lako rastapaju u juhama. No zbog tog se i lakše raspadaju kad se stave u lonac.

Noklice s glatkim brašnom sastojci:

200 g glatkog brašna

1 jaje

1 žlica maslaca

Prstohvat soli

Malo vode ili mlijeka

Noklice s glatkim brašnom priprema:

1. Pomiješaj brašno, jaje, maslac i sol.

2. Dodaj malo tekućine dok ne dobiješ mekšu smjesu.

3. Vadi noklice žlicom i kuhaj ih u kipućoj juhi 5-10 minuta dok ne isplivaju.

Noklice s grizom

Noklice s grizom bit će sitno zrnate i čvršće, s lagano žvakaćom teksturom. Griz daje noklicama nježnu teksturu koja nije previše kompaktna, ali nije ni suviše mekana. Ove noklice su odlične za guste juhe jer upijaju tekućinu, ali zadržavaju svoju strukturu.

Noklice s grizom sastojci:

100 g griza

100 g glatkog brašna

1 jaje

1 žlica maslaca

prstohvat soli

malo mlijeka ili vode

Noklice s grizom priprema:

1. Pomiješaj griz, brašno, jaje, maslac i sol.

2. Dodaj malo mlijeka ili vode i miješaj dok ne dobiješ srednje čvrstu smjesu.

3. Vadi noklice žlicom i kuhaj ih u kipućoj juhi 8-12 minuta.

Noklice s kukuruznom krupicom (palenta)

Ove noklice će biti lagane i prhke, s pomalo zrnatom teksturom. Kukuruzna krupica upija tekućinu, ali noklice neće biti toliko čvrste kao one s brašnom ili grizom. Ovaj tip noklica daje nešto mekšu i pomalo rustikalnu teksturu, koja je odlična u juhama koje zahtijevaju nešto gušće, ali i lagano hrskavo.

Noklice s kukuruznom krupicom (palenta) sastojci:

150 g kukuruzne krupice (palente)

1 jaje

1 žlica maslaca

prstohvat soli

malo mlijeka ili vode

Noklice s kukuruznom krupicom (palenta) priprema:

1. Pomiješaj kukuruznu krupicu, jaje, maslac i sol.

2. Dodaj malo mlijeka ili vode dok ne dobiješ srednje čvrstu smjesu.

3. Vadi noklice žlicom i kuhaj ih u kipućoj juhi 10-12 minuta, povremeno ih okrećući da se ravnomjerno skuhaju.