Dr. Irena Eris predstavila je Agenity – novu generaciju anti-age njege

Rebranding Clinic way anti-age linije donosi novu eru dermokozmetike dostupne isključivo u ljekarnama

U intimnoj atmosferi zagrebačkog Salona 6 održano je predstavljanje novog poglavlja dermokozmetičkog brenda Dr. Irena Eris. Uzvanici iz beauty i lifestyle svijeta imali su priliku prvi upoznati AGENITY – inovativni anti-age brend koji znanost stavlja u središte ljepote. U prostoru koji njeguje koncept “salonskog susreta” – pažljivo osmišljenog okupljanja s razlogom – AGENITY je predstavljen kao odgovor na suvremene potrebe kože: precizno, stručno i s jasnom misijom.

Anna Sprynger/Foto: Bojan Zibar

Patent za lijepu kožu – znanstveno utemeljena njega protiv starenja

AGENITY donosi novu generaciju dermokozmetike temeljenu na jedinstvenoj, patentiranoj FGF1 LMS formuli, naprednom peptidu dobivenom biomedicinskim inženjeringom koji potiče regeneraciju stanica i reaktivira procese obnove kože.

U kombinaciji s Lipo-Sphere™ tehnologijom transdermalne propusnosti, aktivni sastojci ciljano djeluju u dubljim slojevima kože, osiguravajući vidljive i dugoročne rezultate. Učinkovitost i sigurnost proizvoda potvrđene su multicentričnim kliničkim studijama, čime brend dodatno potvrđuje svoju medicinsku vjerodostojnost.

Filozofija brenda sažeta je u poruci: Patent za lijepu kožu – spoj inovacije, sigurnosti i dokaza.

Njega prilagođena svim tipovima kože, od 25. godine nadalje

AGENITY je osmišljen kao višefazna rutina njege za korisnike od 25 godina nadalje, kada započinju prvi procesi biološkog starenja kože. Formulacije su prilagođene svim tipovima kože, uključujući i ultraosjetljivu. Portfelj je strukturiran prema dobnim i funkcionalnim potrebama:

Balance (za sve dobne skupine), Retivine (35+), Menoperfect (45+) i Prolift (55+).

Linija obuhvaća dnevne i noćne kreme, koncentrate, enzimske pilinge, specijaliziranu njegu za područje oko očiju te proizvode sa zaštitnim faktorom, a uskoro se portfelju pridružuju i Dermocapsules – visoko koncentrirane vitaminske kapsule za intenzivnu revitalizaciju kože, proizvod koji je pod brendom Clinic Way godinama bio među najtraženijima.

Dodana vrijednost AGENITY-a jest učinkovitost dokazana na osjetljivoj koži.

AGENITY predstavlja strateški iskorak i snažnije pozicioniranje u ljekarničkom kanalu – kao brend koji ljepoti daje strukturu, sigurnost i dokaz.

Predstavljanje u ambijentu koji potiče dijalog i razmjenu ideja dodatno je naglasilo identitet brenda koji ne prati trendove, već ih nadilazi znanstvenim pristupom.

AGENITY nadilazi okvire klasičnog beauty brenda – riječ je o dermokozmetičkoj platformi utemeljenoj na znanstvenim istraživanjima i naprednim tehnološkim rješenjima, s patentiranim sastojcima i klinički potvrđenom učinkovitošću, usmjerenoj na ciljano djelovanje na ključne biološke procese starenja kože. Jer ljepota može imati svoj patent.

