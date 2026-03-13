Lažni cheesecake s četiri sastojka koji morate isprobati

Za ovaj jednostavan, kremast i vrlo ukusan cheesecake potrebno je samo četiri sastojka: grčki jogurt, jaja, šećer i kukuruzni škrob

Ako želite kremasti desert, ali bez komplicirane pripreme i dugog popisa sastojaka, ovaj 'lažni' cheesecake je odličan izbor. Umjesto klasičnog biskvitnog dna i krem sira, koristi se grčki jogurt, koji osigurava ugodnu kremastu teksturu i nešto lakšu verziju omiljenog deserta. Za pripremu su potrebna samo četiri sastojka, koja jednostavno pomiješate u zdjeli, smjesu ulijete u kalup obložen papirom za pečenje i pečete u prethodno zagrijanoj pećnici. Rezultat je jednostavan, ali vrlo ukusan desert koji možete pripremiti gotovo bez truda.

Sastojci:

400 g grčkog jogurta (najbolje običnog)

60–75 g šećera

40 g kukuruznog škroba (može se dodati i vanilin šećer)

4 velika jaja

Priprema:

1. Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva Celzijusa. Okrugli kalup promjera 18-22 cm obložite papirom za pečenje.

2. U zdjeli izmutite jaja i šećer dok ne dobijete laganu smjesu.

3. Dodajte grčki jogurt i kukuruzni škrob, te dobro promiješajte da ne bude grudica.

4. Smjesu ulijte u pripremljeni kalup.

5. Pecite 50-60 minuta, dok rubovi ne postanu čvrsti, a površina lagano zlatno obojena.

6. Cheesecake ohladite na sobnoj temperaturi, a zatim ga stavite u hladnjak na najmanje 2 sata. Poslužite ohlađeno, po želji posuto šećerom u prahu ili preliveno karameliziranom ili voćnom umakom, piše Okusnoje.