Zendaya i Ana de Armas kao dive u bijelom na reviji koja je zatvorila Tjedan mode u Parizu

Svojim modnim odabirima, a posebice dominantnom bijelom bojom, Zendaya i Ana de Armas postavile su ton za elegantan i moćan završetak još jednog uzbudljivog Tjedna mode

Zavjesa je spuštena na još jedan Tjedan mode u Parizu, a čast da zatvori ovaj modni spektakl pripala je, kao i obično, modnoj kući Louis Vuitton. U dvorištu muzeja Louvre okupila se impresivna lista svjetskih zvijezda kako bi vidjele najnoviju viziju kreativnog direktora Nicolasa Ghesquièrea za sezonu jesen/zima 2026. Ipak, unatoč brojnim poznatim licima, sva pažnja bila je usmjerena na dvije glumice koje su svojim modnim odabirima potvrdile status istinskih ikona stila, Zendayu i Anu de Armas.

Povratak modne kraljice

Nakon što je propustila prethodnu reviju, Zendaya se vratila na parišku scenu u velikom stilu, stigavši u pratnji svog dugogodišnjeg stilista i kreativnog arhitekta, Lawa Roacha. Kao globalna ambasadorica brenda, ponovno je dokazala zašto je jedna od najiščekivanijih gošći svakog crvenog tepiha. Za ovu prigodu odabrala je skulpturalnu bijelu kombinaciju koja je savršeno spojila modernu arhitektonsku eleganciju s klasičnom disciplinom visoke mode.

Njezin stajling sastojao se od bijele košulje oštrog kroja s dramatično visokim ovratnikom i voluminozne suknje asimetričnog, "visoko-niskog" kroja. Dok je prednji dio otkrivao noge i elegantne crne salonke, stražnji dio se spuštao u raskošan val, stvarajući dojam pokreta čak i dok je stajala.

Profimedia

Cjelokupni dojam zaokružio je široki crni kožni remen koji je naglasio struk i stvorio snažan vizualni kontrast. Njezin izgled potaknuo je i šaputanja o privatnom životu, budući da su neki primijetili zlatni prsten na njezinoj ruci, što je samo dodatno podgrijalo glasine o vjenčanju s Tomom Hollandom.

Beskrajna elegancija Ane de Armas

U prvom redu, nedaleko od Zendaye, sjedila je još jedna muza Nicolasa Ghesquièrea, kubansko-španjolska glumica Ana de Armas. Kao dugogodišnja ambasadorica kuće i zaštitno lice kampanja za fini nakit, Ana je redovita gošća na revijama, a njezin stil uvijek odiše profinjenom i bezvremenskom elegancijom.

Profimedia

Iako je njezin odabir bio nešto suptilniji, savršeno se uklopio u nepisani "dress code" večeri. Poznata po odabiru elegantnih čipkastih haljina ili besprijekorno krojenih monokromatskih kompleta, Ana de Armas je još jednom potvrdila da je njezina nenametljiva sofisticiranost jednako moćna kao i najavangardnije kreacije.

Zvjezdana postava u prvom redu

Zendaya i Ana de Armas nisu bile jedine zvijezde koje su uveličale ovaj modni događaj. Louis Vuitton je u Louvreu okupio pravu holivudsku i glazbenu elitu. Reviju nisu propustili ni Lea Seydoux, Jaden Smith te ikona francuskog filma, Catherine Deneuve.