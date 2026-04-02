Zendaya osvojila New York s dva outfita: Od romantičnog vela do perja u jednom jutru

Nakon što je s dva besprijekorna stilizirana looka ponovno postavila visoke standarde, modni svijet s nestrpljenjem iščekuje posljednji komadić slagalice. Ostaje nam samo vidjeti kakvo će nas iznenađenje dočekati kada na red dođe 'nešto plavo'

Nakon europskog dijela promotivne turneje za svoj novi film "The Drama", Zendaya je stigla u New York i odmah podsjetila zašto nosi titulu neokrunjene kraljice crvenog tepiha, ali i uličnog stila. U samo jednom jutarnjem gostovanju u popularnoj emisiji "Good Morning America", glumica je u suradnji sa svojim vizionarskim stilistom Lawom Roachom predstavila ne jednu, već dvije potpuno različite, ali jednako upečatljive modne kombinacije. Obje potpisuje britanski dizajner Erdem Moralıoğlu, čime je Zendaya još jednom dokazala svoju modnu svestranost i hrabrost.

Igra tekstura za dolazak u studio

Prvi dojam često je i najvažniji, a Zendaya je za svoj dolazak u njujorški studio osigurala da sve oči budu uprte u nju. Odabrala je komplet iz Erdemove kolekcije za jesen 2026. koji je prkosio svim konvencijama. Kombinacija se sastojala od elegantnog, strukturiranog sakoa od crno-bijelog tvida s visokim ovratnikom, koji je sam po sebi odavao dojam klasične profinjenosti.

No, prava drama, u skladu s nazivom filma koji promovira, odvijala se na donjem dijelu. Ispod sakoa nosila je haljinu čiji je rub, kao i manžete na rukavima, bio prekriven gustim, lepršavim bijelim perjem. Ovaj neočekivani detalj stvorio je siluetu koja je odmah potaknula rasprave na društvenim mrežama. Dok su neki u šali povlačili paralele s Velikom pticom iz Ulice Sezam, modni su kritičari pohvalili smionost i zaigranost. Upravo je kontrast između strogog kroja sakoa i razigranog perja ono što je ovu kombinaciju učinilo uspješnom. Cijeli izgled zaokružila je svojim omiljenim bijelim salonkama s potpisom Christiana Louboutina, koje su se još jednom pokazale kao savršen izbor.

Zanimljivo je da ova Erdemova kolekcija slavi 20. obljetnicu brenda, a dizajner ju je stvorio koristeći materijale iz vlastite arhive i ostatke tkanina iz radionice, dajući tako komadima i održivu notu.

Romantična transformacija za televizijski nastup

Ako je prva kombinacija bila avangardna i dramatična, ona koju je Zendaya nosila tijekom samog intervjua bila je njezina potpuna suprotnost. Za pojavljivanje pred kamerama, glumica se presvukla u drugu kreaciju iz iste Erdemove kolekcije, no ovoga puta u znatno mekšem i romantičnijem tonu.

Riječ je o sivom sakou strogog kroja s decentnim prugicama, koji je za ovu prigodu pretvoren u smjelu mikro-mini haljinu. Ono što je ovu kreaciju učinilo posebnom bio je sloj prozirnog bijelog tila s bogatim cvjetnim vezom koji je prekrivao gornji dio sakoa i provirivao ispod njegova ruba, stvarajući iluziju nježne, slojevite suknje. Ovaj detalj dao je cijelom izgledu prizvuk vjenčanice, suptilno se poigravajući s temom filma. Modni znalci pohvalili su i odluku da se s kreacije ukloni ovratnik koji je viđen na pisti, čime je izgled prilagođen dnevnom televizijskom formatu i učinjen nosivijim, ali ne i manje efektnim.

'Nešto novo' u modnoj slagalici

Ova dva modna izdanja nisu bila slučajan odabir. Ona su dio pomno osmišljene strategije koju Zendaya i Law Roach provode tijekom cijele promotivne turneje, a koja se oslanja na stari svadbeni običaj: "nešto staro, nešto novo, nešto posuđeno i nešto plavo". Erdemove kreacije predstavljale su "nešto novo" u ovoj modnoj priči.

Podsjetimo, za "nešto posuđeno" Zendaya je na premijeri u Rimu nosila arhivsku haljinu kuće Armani Privé koju je prije nje nosila Cate Blanchett. "Nešto staro" bila je njezina vlastita Vivienne Westwood haljina s dodjele Oscara, dok je za "nešto novo" prije Erdema nosila i vjenčanicu s potpisom Louis Vuittona.