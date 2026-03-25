Zendaya kao mladenka: Evo zašto svi pričaju o njezinoj haljini s premijere filma 'Drama'

Zendaya je još jednom dokazala da moda za nju nije samo odjeća, već moćan alat za pričanje priča. Pretvarajući crveni tepih u vlastitu pozornicu, ona ne promovira samo film, već gradi narativ koji je istovremeno osoban, umjetnički i komercijalno briljantan

Kada se Zendaya pojavi na crvenom tepihu, to rijetko prolazi nezapaženo. No, posljednjih tjedana, glumica i neosporna modna ikona podigla je ljestvicu na sasvim novu razinu. U suradnji sa svojim dugogodišnjim stilistom Lawom Roachom, pretvorila je promotivnu turneju za svoj novi film "Drama" u fascinantnu modnu priču nadahnutu vjenčanjem, potvrđujući svoj status kraljice takozvanog "metodskog odijevanja".

Profimedia

Strategija je jednostavna, ali genijalna: svaki njezin izlazak temelji se na staroj viktorijanskoj rimi za sreću u braku – "nešto staro, nešto novo, nešto posuđeno, nešto plavo". S obzirom na to da u filmu glumi zaručnicu čija veza prolazi kroz krizu tjedan dana prije vjenčanja, ova tematska igra postala je savršena kulisa za promociju, ali i dodatno potaknula glasine o njezinom privatnom životu i vezi s Tomom Hollandom.

Profimedia

'Nešto staro' za novu eru na premijeri u Los Angelesu

Vrhunac ove modne sage dogodio se na premijeri filma u Los Angelesu 17. ožujka. Zendaya se na bijelom tepihu pojavila u arhivskoj vjenčanici boje bjelokosti s potpisom Vivienne Westwood. Nije riječ o bilo kojoj haljini; to je ista ona kreacija koju je nosila na svom prvom pojavljivanju na dodjeli Oscara 2015. godine. Taj trenutak označio je početak njezine transformacije u modnu silu, ali je ostao upamćen i po kontroverznom komentaru koji se odnosio na njezinu frizuru.

Profimedia

Sada, godinama kasnije, Zendaya je odlučila udahnuti novi život toj haljini, dajući joj potpuno novo značenje. Odabirom da ponovno odjene komad koji je obilježio početak njezine karijere, simbolično je zaokružila svoj put i pokazala koliko je sazrela kao umjetnica i žena. Haljina s otvorenim ramenima i korzetnim gornjim dijelom izgledala je jednako impresivno kao i prvi put, a uz nju se savršeno uklopio i glumičin kolega Robert Pattinson, koji glumi njezinog zaručnika u filmu.

Od Pariza do Hollywooda: Potpuna vjenčana priča

Koncept se nije zaustavio samo na "nečem starom". Za parišku premijeru filma 24. ožujka, Zendaya je predstavila "nešto novo" – unikatnu bijelu haljinu modne kuće Louis Vuitton, čija je ambasadorica. Kreacija dugih rukava s otvorenim leđima i dramatičnom crnom mašnom koja je služila kao šlep pokazala je modernu i avangardnu stranu vjenčane mode.

Profimedia

Tijekom promotivne turneje, Zendaya i Roach pametno su ispunili i preostale dijelove rime. "Nešto posuđeno" stiglo je u obliku bijele mini haljine s golemim cvijetom, koju je Whitney Houston proslavila na naslovnici časopisa Life 1987. godine, a kasnije ju je nosila i Carrie Bradshaw u filmu "Seks i grad". Za "nešto plavo" odabrala je cvjetnu McQueen haljinu koju je nosila tijekom gostovanja u emisiji Jimmyja Kimmela, gdje se duhovito osvrnula na viralne, umjetnom inteligencijom generirane slike njezinog vjenčanja s Hollandom.

Svaki detalj je pomno osmišljen

Da je svaki aspekt njezinog izgleda dio veće priče, dokazuju i detalji poput frizure i šminke. Na premijeri u Los Angelesu, Zendaya je predstavila i svoju novu, elegantnu "bixie" frizuru – kratki bob sa šiškama u stilu dvadesetih godina prošlog stoljeća. Njezin vizažist Ernesto Casillas na Instagramu je otkrio da je za rumene obraze, koji su odisali svježinom mladenke, koristio kombinaciju dva proizvoda, od kojih je jedan bio potpuno nova nijansa na tržištu. Time je čak i njezin make-up look dobio element "nečeg novog".