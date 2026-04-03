Zendaya je zaokružila modnu bajku: Ova haljina je remek-djelo od 8000 sati rada

Svakim svojim potezom Zendaya učvršćuje svoj status ne samo kao iznimno talentirana glumica, već i kao neosporna modna ikona čiji se sljedeći korak uvijek s nestrpljenjem iščekuje

Glumica Zendaya još je jednom dokazala da je crveni tepih njezino igralište, a visoka moda alat kojim priča priče koje odjekuju daleko izvan svijeta zabave. Na njujorškoj premijeri svog novog filma "The Drama", održanoj u četvrtak navečer u kinu Regal Union Square, 29-godišnja zvijezda pojavila se u kreaciji koja je oduzela dah i time spektakularno završila svoju pomno osmišljenu promotivnu turneju, zaokruživši je s dugo iščekivanim "nečim plavim".

Schiaparelli remek-djelo od 8000 sati rada

Zendaya je za veliko finale odabrala haljinu koja nadilazi pojam odjeće i ulazi u sferu čiste umjetnosti. Riječ je o kreaciji iz kolekcije Schiaparelli Haute Couture za proljeće/ljeto 2026., koja je na prvi pogled ostavljala dojam pernatog sna u pokretu. Skulpturalni korzet bez naramenica, izrađen u kombinaciji duboke crne i intenzivne "kingfisher" plave boje, dramatično se spuštao do bokova, odakle je kretala voluminozna, slojevita suknja koja je završavala dugim šlepom.

Cijela je haljina pravo čudo strpljive izrade. Prema podacima modne kuće, ukrašena je s nevjerojatnih 65.000 pera od sirove svile, ručno vezenih satenskim bodom. Kako bi se postigao bogat i prelijevajući ombré efekt, korišteno je čak 27 različitih nijansi plave boje. Za izradu ovog remek-djela bilo je potrebno više od osam tisuća sati preciznog rada, što ga svrstava među najzahtjevnije komade visoke mode viđene posljednjih godina.

Detalji koji čine razliku

Kao i uvijek, cjelokupni dojam upotpunjen je pomno biranim detaljima koji su zaokružili modnu priču. Zendaya je nosila nakit kuće Tiffany & Co., uključujući upečatljive naušnice u obliku zvijezda i koktel prstenje s plavim dragim kamenjem koje je savršeno odgovaralo tonovima haljine. Iako skrivene ispod duge suknje, cipele su također bile dio tematske cjeline – salonke s potpisom Schiaparellija imale su detalje koji su imitirali ptičje lice i kljun. Frizura je bila elegantno podignuta, a šminka je decentno naglašavala oči plavim sjenilom, dopuštajući haljini da bude neprikosnovena zvijezda večeri.

Vjenčana tradicija kao modna strategija

Ova plava kreacija bila je posljednji komad u modnoj slagalici koju su Zendaya i njezin dugogodišnji stilist i "arhitekt imidža", Law Roach, pažljivo slagali tijekom cijele promotivne turneje. Inspirirani starom engleskom svadbenom tradicijom, svaki su izlazak na crveni tepih posvetili jednom stihu: "Nešto staro, nešto novo, nešto posuđeno, nešto plavo". Ovaj koncept "method dressinga", odnosno odijevanja u skladu s ulogom, podigli su na potpuno novu razinu.

Sve je počelo u Los Angelesu, gdje se pojavila u "nečem starom" - bijeloj haljini Vivienne Westwood koju je nosila na dodjeli Oscara 2015. godine, simbolično se osvrćući na početak svoje karijere.

Za parišku premijeru odabrala je "nešto novo", unikatnu bijelu haljinu kuće Louis Vuitton s dramatičnom crnom mašnom na leđima.

U Rimu je uslijedilo "nešto posuđeno": crna Armani Privé toaleta koju joj je za tu priliku "posudila" glumačka ikona Cate Blanchett.

Njujorška plava fantazija bila je savršen kraj ovog narativa, koji je usko povezan s radnjom filma "The Drama", u kojem Zendaya i Robert Pattinson glume zaručnički par čija se veza i planovi za vjenčanje počinju raspadati tjedan dana prije ceremonije.

Igra na granici stvarnosti i fikcije

Cijela modna strategija dodatno je potaknula glasine o njezinom privatnom životu, stvarajući zanimljivu paralelu s temom filma. Njezin stilist Law Roach nedavno je za medije izjavio kako su se Zendaya i njezin dugogodišnji partner Tom Holland već vjenčali "u tajnosti", a sama glumica je na svakoj premijeri viđena s decentnim zlatnim prstenom koji podsjeća na vjenčani. Iako par svoju vezu strogo drži daleko od očiju javnosti, ova pametna igra s vjenčanim motivima savršeno se uklopila u promociju filma, zamagljujući granice između uloge koju igra i percepcije javnosti o njoj kao osobi.