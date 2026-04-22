Novi imidž: Margot Robbie u moćnom Armani odijelu osvojila Milano

Nakon što je mjesecima bila vjerna likovima koje je tumačila na platnu, sada, oslobođena promotivnih obveza, Margot istražuje nove stilove i estetiku

Nakon višemjesečne dominacije gotičke estetike i krinolina haljina inspiriranih ulogom u filmu "Orkanski visovi", Margot Robbie okrenula je novu modnu stranicu. Na Tjednu dizajna u Milanu, jednom od najvažnijih svjetskih događanja posvećenih interijerima i arhitekturi, holivudska zvijezda pojavila se u izdanju koje je oduševilo modne kritičare i potvrdilo njezin status ikone stila. Odmaknuvši se od očekivanog glamura, prigrlila je sofisticiranu i pomalo androgenu eleganciju s potpisom talijanskog maestra.

Svečano otvorenje u srcu modne četvrti

Robbie je bila jedna od glavnih zvijezda na svečanom otvorenju luksuzne galerije brenda za uređenje doma RH. Događaj je privukao brojne umjetnike, dizajnere i poznata lica u impresivan prostor obnovljene palače iz 19. stoljeća, smještene u srcu povijesne milanske modne četvrti na adresi Corso Venezia. U elegantnom ambijentu, uzvanici su slavili spoj arhitekture, dizajna i gostoprimstva. Australskoj glumici na događanju se pridružila i kolegica Zoe Saldaña, koja je zablistala u zlatnoj haljini s potpisom kuće Saint Laurent.

Od glave do pete u Armaniju

Za ovu prigodu, Margot Robbie je odabrala besprijekoran stajling s potpisom Giorgia Armanija, odajući počast talijanskoj modi. Njezin je izbor pao na sivo odijelo od vune boje ugljena iz jesenske kolekcije za 2026. godinu, koje je predstavljalo jasan odmak od njezinih uobičajenih izdanja s crvenog tepiha.

Komplet se sastojao od predimenzioniranog sakoa naglašenih, oštrih revera i širokih hlača opuštenog kroja koje su padale nisko na bokovima. Upravo je igra proporcijama, široka ramena i mekši struk, dala cjelokupnom izgledu modernu i ležernu notu. Ispod sakoa, Robbie je vješto kombinirala nekoliko slojeva: pleteni pulover u tamnosivoj nijansi i bluzu s visokim, nabranim ovratnikom. Ova kombinacija tekstura spriječila je da monokromatski izgled djeluje monotono.

Iako na prvi pogled minimalistički, stajling je bio zaokružen pomno odabranim detaljima koji su podigli cijelu kombinaciju. Na reveru sakoa isticao se upečatljiv broš u obliku raka u ljubičastim i zlatnim tonovima. Struk je naglasila tankim remenom u boji burgundca sa zlatnom kopčom, unoseći dašak boje u sivu paletu. Istu nijansu pratile su i cipele - umjesto očekivanih visokih potpetica, glumica se odlučila za udobne i elegantne kožne balerinke, potvrđujući trend ravne obuće kao savršenog izbora čak i za večernje prigode. Cijeli stajling potpisuje njezin dugogodišnji stilist Andrew Mukamal.

Nova frizura za novi imidž

Transformaciju je zaokružila i nova frizura. Njezin svježe ošišani bob bio je stiliziran u ležernim, razbarušenim valovima s takozvanim "mokrim" efektom. Šiške koje su joj lagano padale preko čela dale su izgledu oštriji i moderniji finiš, savršeno se uklapajući uz stroge linije odijela. Šminka je bila minimalistička i prozračna, s naglaskom na blistavom tenu, što je dodatno istaknulo njezinu prirodnu ljepotu.