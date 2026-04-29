Zara i H&M imaju genijalne modele hlača za proljeće, ovo su naši favoriti

Hlače su i ove sezone neizostavan dio proljetne garderobe, a Zara i H&M ponovno nude pristupačne modele koji prate aktualne trendove

Hlače su jedan od onih komada koji iz sezone u sezonu potvrđuju svoj status nezaobilaznog dijela garderobe. S dolaskom proljeća ponovno dolaze u fokus jer su udobne i praktične, a ujedno mogu izgledati jako stylish. Mogu se nositi u raznim kombinacijama - od poslovnih do ležernih, a dobro odabrani kroj lako će se prilagoditi svakoj situaciji.

Trendovi hlača ovog su proljeća prilično raznoliki pa će svatko lako pronaći model za sebe. I dalje su jako popularne široke hlače koje pružaju dozu elegancije, ali i nonšalantnosti, dok balon modeli unose zanimljivu siluetu i modni pomak. Tu su, dakako, i lanene hlače koje su idealan izbor za toplije dane jer djeluju prozračno, lagano i uvijek chic. Upravo ta kombinacija udobnosti i estetike čini ih jednim od najpoželjnijih komada proljetne i ljetne sezone.

Kada je riječ o bojama, dominiraju neutralne i zemljane nijanse koje se lako kombiniraju i uklapaju u svaki stil. Bež, smeđa, maslinasto zelena i klasična bijela stvaraju sofisticiranu osnovu garderobe, dok pastelni tonovi poput nježno ružičaste, plave ili žute unose svježinu i razigranost u svaki look. U kolekcijama se ističu i hlače s uzorcima, od prugastih do kariranh modela.

Sjajnu ponudu hlača ovog proljeća imaju popularni high street brendovi Zara i H&M. Od klasičnih krojeva do modernih interpretacija, u njihovim kolekcijama lako se mogu pronaći hlače koje odgovaraju svakom stilu i prilici.

Bez obzira na to preferiraš li minimalistički stil ili voliš eksperimentirati s krojevima i bojama, u njihovoj ćeš ponudi sigurno pronaći model koji će se savršeno uklopiti u tvoju garderobu i postati jedan od ključnih komada ove sezone. Kako bismo ti olakšali izbor, u nastavku smo izdvojili neke od naših favorita iz aktualnih Zara i H&M kolekcija za toplije dane.

