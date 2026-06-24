Zagrepčanka ukrala pažnju u roza haljini koja odiše glamurom: Znamo gdje je kupiti

Neki modni komadi jednostavno plijene pažnju, a takva je i ova pletena haljina spuštenog struka s dijamantnim gumbima

Ako se u subotu nađete na zagrebačkoj špici i pritom ste zanimljivo odjeveni, vrlo je vjerojatno da će vas primijetiti Dosadni Fotograf koji eksluzivno za Žena.hr donosi najbolje modne kombinacije iz srca metropole. Za njegov objektiv tako je zapela i ova mlada dama koja je plijenila pozornost u ružičastoj haljinici.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Riječ je o pletenoj mini haljini bez rukava brenda Self-Portrait. Ova haljina prepoznatljiva je po jedinstvenim detaljima: ima spušteni struk i donji dio koji se širi u "skater" stilu, a izrađena je od teksturiranog rupičastog pletiva. No ono po čemu se ističe od drugih su upečatljivi diamanté gumbi koji daju sjaj, te četiri funkcionalna džepa (dva na prsima i dva na bokovima) također s ukrasnim gumbima.

Self-Portrait

Djevojka iz centra Zagreba haljinu je iskombinirala s jednostavnim bijelim natikačama i bijelom torbicom s rupicama. Cijeli look upotpunila je bijelim sunčanim naočalama. Djevojka je time u prvi plan stavila upravo haljinu koja je sama posebi dovoljno dominantna da ne treba odvraćati pažnju s nje.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Ovu haljinu smo u online trgovinama pronašli po cijeni od 460 eura. No, može se pronaći i na Vintedu po nešto povoljnijoj cijeni.