Zagrebačka špica obožava Chanel: Elegantna plavuša pokazala kako nositi nježne nijanse

Na zagrebačkoj špici na početku nove proljetne sezone dominiraju profinjene, neutralne nijanse, a jedna plavokosa dama pokazala je kako minimalistički styling može izgledati iznimno efektno i luksuzno.

Od glave do pete odjevena u tonove bež i pijeska, ova elegantna prolaznica dokaz je da monokromatske kombinacije nikada ne izlaze iz mode. Njezin kaput od umjetnog krzna u toploj nijansi savršeno se uklopio s uskim tajicama i pletenim puloverom, stvarajući skladan i izdužen izgled. Posebnu pažnju privlače visoke čizme na petu koje dodatno naglašavaju siluetu i daju outfitu dozu sofisticiranosti.

Ipak, zvijezda kombinacije je bez sumnje – Chanel torbica. Riječ je o modelu Chanel Deauville, luksuznom tote modelu prepoznatljivom po platnenom materijalu i natpisu "31 Rue Cambon Paris", adresi legendarne Chanelove prve trgovine. Ovaj bezvremenski modni dodatak već godinama ima status ikone, a čini se da je i među Zagrepčankama vrlo čest. Mala, ali upečatljiva, torbica s prepoznatljivim logotipom podigla je cijeli outfit na višu razinu i dodala mu luksuznu notu.

Ova kombinacija savršen je primjer kako uz pažljivo birane komade i neutralnu paletu možete postići chic izgled koji funkcionira u svakoj prilici – od gradske šetnje do kave na špici.

