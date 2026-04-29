Dr.sc. Ante Rotim predstavnik neurokirurga nove generacije

AI i robotika mijenjaju neurokirurgiju, ali liječnik ostaje ključ uspjeha

U vremenu kada medicina ubrzano ulazi u eru umjetne inteligencije i robotike, jedna od najzahtjevnijih grana, neurokirurgija, dobiva novu generaciju stručnjaka koji spajaju vrhunsko znanje, međunarodno iskustvo i snažan fokus na pacijenta. Među njima je i dr.sc. Ante Rotim, specijalist neurokirurgije koji svoju karijeru gradi u Zagrebu, nastavljajući obiteljsku tradiciju, ali i stvarajući vlastiti profesionalni put.

Tin Bedenko

Odrastajući u okruženju vrhunskih liječnika, gdje su medicinske teme bile svakodnevica, Rotim je vrlo rano upoznao zahtjeve, ali i duboki smisao liječničkog poziva. “To je svijet znanstvenih izazova, ali i velike predanosti čovjeku u potrebi”, rekao je Rotim.

Vođen znanstvenom radoznalošću i željom za radom na najsloženijem organu ljudskog tijela, odlučio se upravo za neurokirurgiju. Dr. Rotim naglašava da je za biti vrstan neurokirurg potrebno mnogo više od znanja, to je spoj preciznosti, hrabrosti, brzine donošenja odluka i empatije. U konačnici, dobar liječnik mora prije svega biti dobar čovjek, naglašava Rotim.

Kao sin jednog od najpoznatijih hrvatskih neurokirurga, svjetskog glasa, Krešimira Rotima, svoj profesionalni put gradi pod povećalom javnosti i struke. Ipak, to vidi kao priliku za rast.

“Temelje imam, ali karijeru gradim sam. Najvrjednije su lekcije koje se ne mogu naučiti iz knjiga, one nastaju u operacijskoj sali, u djeliću sekunde”, ističe.

Govoreći o budućnosti struke, Rotim naglašava kako umjetna inteligencija i robotika već danas značajno doprinose preciznosti i sigurnosti zahvata. “Iako tehnologija može analizirati podatke i predlagati rješenja, odgovornost i konačna odluka uvijek ostaju na liječniku. Budućnost donosi još preciznije i personalizirane zahvate, ali ljudski pristup ostaje nezamjenjiv.” Njegove profesionalne ambicije usmjerene su na daljnje usavršavanje, međunarodnu suradnju i razvoj struke kroz klinički, znanstveni i edukacijski rad.

“Liječnik nikada ne prestaje učiti. Moj cilj je ne samo liječiti, već dugoročno doprinositi kvaliteti života svojih pacijenata”, zaključuje Rotim.

Dr.sc. Ante Rotim svoju stručnu ekspertizu razvija kroz rad u bolničkom sustavu, ali i kroz suradnju s vodećim privatnim zdravstvenim ustanovama, i to sa specijalnom bolnicom Neurospine i Poliklinikom Rotim, gdje zajedno s timom vrhunskih stručnjaka sudjeluje u pružanju suvremenih neurokirurških rješenja i individualiziranog pristupa svakom pacijentu.

