Zagreb voli traper: Kako nositi traper od glave do pete i izgledati odlično

Na zagrebačkoj špici ponovno se potvrđuje ono što moda već sezonama šapuće – traper je neprikosnoveni klasik koji se stalno vraća u novim, svježim interpretacijama. Ova kombinacija savršeno pokazuje kako jednostavni komadi, uz malo stila i samopouzdanja, mogu izgledati izuzetno efektno. Outfit ove dame, kao i svake subote, ekskluzivno je snimio Dosadni Fotograf za Žena.hr.

U prvom planu su široke traperice visokog struka koje prizivaju retro vibru, ali su istovremeno potpuno u trendu. Njihov opušten kroj donosi udobnost, ali i dozu ležerne elegancije koja dominira street style scenom. Kombinirala ih je s tamnim pletivom visokog ovratnika koje djeluje sofisticirano i vizualno “smiruje” cijeli outfit.

Preko svega dolazi kratka jakna od trapera u tamnijoj nijansi, koja cijeloj kombinaciji daje strukturiranost i urbani karakter. Upravo slojevitost – različite nijanse trapera i tekstura – čini ovu kombinaciju zanimljivom i modernom. Detalji su ono što podiže cijeli look: upečatljiv remen s naglašenom kopčom naglašava struk, dok žute naočale unose dozu razigranosti i modnog stava. Mala torbica i jednostavne tenisice zaokružuju priču – praktično, ali s dozom chic estetike.

Ova kombinacija savršen je primjer kako "dupli traper" može izgledati sofisticirano, a ne monotono. Ključ je u igri proporcija, nijansi i detalja – i, naravno, u samouvjerenom stavu koji svaku kombinaciju čini posebnom.