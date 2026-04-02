GOSPODIN SAVRŠENI

Tko govori istinu? 'Nijednu curu nisam poljubio izvan kamere'

Tamara Žiger
2. travnja 2026.
Nova epizoda 'Gospodina Savršenog' donosi susrete i otkrića koja će poljuljati i naizgled najčvršće veze

Jutro u vili počinje pismima koja najavljuju spojeve - neki će se s Karlom i Petrom prvi put zbližiti nasamo dok će druge djevojke u cocktail partyju pokušati doznati što se događa iza kamera. „Trenutno ne znam veselim li se što ću vidjeti Karla ili ne. Uvijek mi je lijepo s njim, ali onda opet čujem neke stvari i to sve pokvari“, priznaje Helena, jasno dajući do znanja koliko su njezini osjećaji komplicirani.

Na spojevima će se voditi iskreni razgovori, ali i pitanja koja tjeraju na razmišljanje. „Jedan od najvažnijih razloga zašto sam te danas pozvao je što je do mene opet došla jedna informacija…

Finale je sve bliže, a ja želim znati neke odgovore“, reći će Karlo Sorayi dok će Petar priznati koliko ga trenutna situacija zbunjuje: „Malo sam izgubljen, ne znam više ni što ni kako da mislim.“

U vili će se paralelno proširiti novi tračevi i šaputanje iza leđa. Djevojke se ne prestaju pitati tko iskreno ispriča što se dogodi kad su nasamo sa Savršenima, a tko skriva svoje namjere. „Nijednu curu nisam poljubio van kamere“, jasan je Karlo, no povjerenje će i dalje biti na kušnji.

Kako večer odmiče, emocije postaju sve intenzivnije. Rasprave, nesigurnosti i optužbe dodatno će zakomplicirati odnose dok se predstojeće odluke približavaju. Svaka odluka i svaki poljubac sada imaju težinu, a finale se osjeća sve bliže.

Tko će izboriti za polufinale, a tko će osjetiti gorčinu odlaska - ne propustite večeras od 21.15 na RTL-u.

Pred Karlom i Petrom su najveće odluke dosad! Uoči same završnice čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

