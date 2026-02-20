Kako spriječiti opadanje kose: Vodič kroz prehranu i pravilnu njegu

Zdravlje kose odraz je unutarnjeg stanja organizma i brige koju joj posvećujemo. Uravnoteženom prehranom bogatom proteinima i ključnim mineralima, redovitom masažom vlasišta te nježnom njegom stvarate optimalne uvjete za njezin rast i vitalnost. Strpljenje i dosljednost u primjeni ovih navika najbolji su put prema snažnijoj, gušćoj i zdravijoj kosi

Pojačano ispadanje kose, bilo da ga primjećujete na četki ili jastuku, čest je problem koji izaziva zabrinutost. Iako su genetika i hormonalne promjene značajni faktori, velik dio zdravlja naše kose ovisi o navikama koje možemo kontrolirati. Rješenje se često krije u cjelovitom pristupu koji počinje na tanjuru i nastavlja se pravilnom njegom, a rezultati mogu biti vidljiviji no što mislite.

Hranjive tvari: temelj snažne i guste kose

Naše tijelo je iznimno inteligentno i u slučaju nedostatka resursa, hranjive tvari usmjerava prema vitalnim organima. Kosa, koža i nokti u toj su raspodjeli nižeg prioriteta, zbog čega se prvi znakovi nutritivnih deficita često očituju upravo na njima. Uravnotežena prehrana stoga nije samo pitanje općeg zdravlja, već i izravna investicija u ljepotu i snagu kose.

Proteini kao gradivni materijal

Gotovo devedeset posto strukture vlasi čini keratin, vlaknasti protein koji kosi daje čvrstoću i elastičnost. Nedovoljan unos proteina u prehrani može skratiti fazu rasta kose, poznatu kao anagena faza, što dovodi do stanjivanja, lomljivosti i pojačanog ispadanja. Kako biste osigurali dovoljno gradivnog materijala za svoje folikule, važno je u prehranu uključiti kvalitetne izvore proteina. Jaja su izvrstan izbor jer, osim proteina, sadrže i biotin. Nemasno meso poput piletine i puretine, riba bogata omega-tri masnim kiselinama, ali i biljni izvori poput leće, graha i orašastih plodova, ključni su za izgradnju snažne kose iznutra.

Unsplash

Moć željeza i biotina

Jedan od najčešćih, a često zanemarenih uzroka difuznog opadanja kose, osobito kod žena, jest nedostatak željeza. Ovaj esencijalni mineral pomaže crvenim krvnim stanicama u prijenosu kisika do svih stanica u tijelu, uključujući i folikule dlake. Kada folikuli ne dobivaju dovoljno kisika, njihov ciklus rasta slabi. Bogati izvori željeza su crveno meso, špinat, leća i sjemenke bundeve. Za bolju apsorpciju željeza iz biljnih izvora, preporučuje se kombinirati ga s [namirnicama bogatim vitaminom C, poput agruma, paprika ili bobičastog voća.

Uz željezo, biotin, poznat i kao vitamin B7, igra presudnu ulogu. Neophodan je za proizvodnju keratina, a iako su teži nedostaci rijetki, istraživanja pokazuju da suplementacija može pomoći kod osoba s tankom i lomljivom kosom. Prirodni izvori biotina uključuju žumanjak, bademe, avokado i batat.

Njega koja čuva svaku vlas

Osim prehrane, vanjski faktori i način na koji tretiramo kosu imaju golem utjecaj na njezino zdravlje. Agresivni proizvodi i grube navike mogu oštetiti ne samo vlas, već i osjetljivo vlasište, što dugoročno vodi do prorjeđivanja.

Umjetnost masaže vlasišta

Masaža vlasišta nije samo opuštajući ritual, već i znanstveno dokazana metoda za poticanje rasta kose. Studije su pokazale da svakodnevna masaža u trajanju od samo nekoliko minuta može povećati debljinu kose. Laganim kružnim pokretima vrhovima prstiju potiče se cirkulacija, čime se povećava dotok kisika i hranjivih tvari izravno u korijen dlake. Time se folikuli stimuliraju i jačaju. Masažu možete izvoditi na suhom vlasištu ili tijekom pranja kose, koristeći blagi šampon.

Birajte blage proizvode i izbjegavajte agresivne tretmane

Mnogi komercijalni šamponi sadrže sulfate (SLS/SLES), jake deterdžente koji uklanjaju prirodna ulja s vlasišta, ostavljajući ga suhim i podložnim iritacijama. Birajte blage šampone bez sulfata, s uravnoteženim pH faktorom. Također, izbjegavajte pranje kose prevrućom vodom jer ona slabi korijen. Mokra kosa je iznimno osjetljiva, stoga je nakon pranja nemojte grubo trljati ručnikom, već je nježno potapkajte i raščešljajte češljem sa širokim zupcima. Pretjerana upotreba sušila za kosu, pegli i kemijskih tretmana poput izbjeljivanja dodatno oštećuje strukturu vlasi, čineći je krhkom i sklonom pucanju.