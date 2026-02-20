403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Ljepota
RASKOŠ U KOSI

Kako spriječiti opadanje kose: Vodič kroz prehranu i pravilnu njegu

Ana Ivančić
20. veljače 2026.
Kako spriječiti opadanje kose: Vodič kroz prehranu i pravilnu njegu
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Zdravlje kose odraz je unutarnjeg stanja organizma i brige koju joj posvećujemo. Uravnoteženom prehranom bogatom proteinima i ključnim mineralima, redovitom masažom vlasišta te nježnom njegom stvarate optimalne uvjete za njezin rast i vitalnost. Strpljenje i dosljednost u primjeni ovih navika najbolji su put prema snažnijoj, gušćoj i zdravijoj kosi

Pojačano ispadanje kose, bilo da ga primjećujete na četki ili jastuku, čest je problem koji izaziva zabrinutost. Iako su genetika i hormonalne promjene značajni faktori, velik dio zdravlja naše kose ovisi o navikama koje možemo kontrolirati. Rješenje se često krije u cjelovitom pristupu koji počinje na tanjuru i nastavlja se pravilnom njegom, a rezultati mogu biti vidljiviji no što mislite.

Hranjive tvari: temelj snažne i guste kose

Naše tijelo je iznimno inteligentno i u slučaju nedostatka resursa, hranjive tvari usmjerava prema vitalnim organima. Kosa, koža i nokti u toj su raspodjeli nižeg prioriteta, zbog čega se prvi znakovi nutritivnih deficita često očituju upravo na njima. Uravnotežena prehrana stoga nije samo pitanje općeg zdravlja, već i izravna investicija u ljepotu i snagu kose.

Proteini kao gradivni materijal

Gotovo devedeset posto strukture vlasi čini keratin, vlaknasti protein koji kosi daje čvrstoću i elastičnost. Nedovoljan unos proteina u prehrani može skratiti fazu rasta kose, poznatu kao anagena faza, što dovodi do stanjivanja, lomljivosti i pojačanog ispadanja. Kako biste osigurali dovoljno gradivnog materijala za svoje folikule, važno je u prehranu uključiti kvalitetne izvore proteina. Jaja su izvrstan izbor jer, osim proteina, sadrže i biotin. Nemasno meso poput piletine i puretine, riba bogata omega-tri masnim kiselinama, ali i biljni izvori poput leće, graha i orašastih plodova, ključni su za izgradnju snažne kose iznutra.

Kako spriječiti opadanje kose: Vodič kroz prehranu i pravilnu njegu
Unsplash

Moć željeza i biotina

Jedan od najčešćih, a često zanemarenih uzroka difuznog opadanja kose, osobito kod žena, jest nedostatak željeza. Ovaj esencijalni mineral pomaže crvenim krvnim stanicama u prijenosu kisika do svih stanica u tijelu, uključujući i folikule dlake. Kada folikuli ne dobivaju dovoljno kisika, njihov ciklus rasta slabi. Bogati izvori željeza su crveno meso, špinat, leća i sjemenke bundeve. Za bolju apsorpciju željeza iz biljnih izvora, preporučuje se kombinirati ga s [namirnicama bogatim vitaminom C, poput agruma, paprika ili bobičastog voća.

Uz željezo, biotin, poznat i kao vitamin B7, igra presudnu ulogu. Neophodan je za proizvodnju keratina, a iako su teži nedostaci rijetki, istraživanja pokazuju da suplementacija može pomoći kod osoba s tankom i lomljivom kosom. Prirodni izvori biotina uključuju žumanjak, bademe, avokado i batat.

Njega koja čuva svaku vlas

Osim prehrane, vanjski faktori i način na koji tretiramo kosu imaju golem utjecaj na njezino zdravlje. Agresivni proizvodi i grube navike mogu oštetiti ne samo vlas, već i osjetljivo vlasište, što dugoročno vodi do prorjeđivanja.

Umjetnost masaže vlasišta

Masaža vlasišta nije samo opuštajući ritual, već i znanstveno dokazana metoda za poticanje rasta kose. Studije su pokazale da svakodnevna masaža u trajanju od samo nekoliko minuta može povećati debljinu kose. Laganim kružnim pokretima vrhovima prstiju potiče se cirkulacija, čime se povećava dotok kisika i hranjivih tvari izravno u korijen dlake. Time se folikuli stimuliraju i jačaju. Masažu možete izvoditi na suhom vlasištu ili tijekom pranja kose, koristeći blagi šampon.

Birajte blage proizvode i izbjegavajte agresivne tretmane

Mnogi komercijalni šamponi sadrže sulfate (SLS/SLES), jake deterdžente koji uklanjaju prirodna ulja s vlasišta, ostavljajući ga suhim i podložnim iritacijama. Birajte blage šampone bez sulfata, s uravnoteženim pH faktorom. Također, izbjegavajte pranje kose prevrućom vodom jer ona slabi korijen. Mokra kosa je iznimno osjetljiva, stoga je nakon pranja nemojte grubo trljati ručnikom, već je nježno potapkajte i raščešljajte češljem sa širokim zupcima. Pretjerana upotreba sušila za kosu, pegli i kemijskih tretmana poput izbjeljivanja dodatno oštećuje strukturu vlasi, čineći je krhkom i sklonom pucanju.

Pročitajte još o:
Njega KoseKosaIspadanje Kose
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
RASKOŠ U KOSI
Kako spriječiti opadanje kose: Vodič kroz prehranu i pravilnu njegu