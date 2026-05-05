Svi govore o Heidi Klum na Met Gali: Umjetnost ili kostim za Noć vještica?

Među svim slavnima koji su se pojavili u zapanjujućim kreacijama, svi govore o haljini Heidi Klum

Met Gala, najglamurozniji modni događaj godine, okupio je najveće zvijezde današnjice u zanimljivim modnim izdanjima. Ovogodišnja tema je "Fashion Is Art" (Moda je umjetnost), s dress codeom "Costume Art" (Umjetnost kostima), a zvijezde su je shvatile na različite načine. No, jedna je gošća uspjela zasjeniti gotovo sve ostale. Supermodel Heidi Klum ponovno je pomaknula granice, a njezina haljina podijelila je javnost kao nijedna druga.

Umjetnost ili Noć vještica?

Pojavivši se na crvenom tepihu, Heidi Klum bila je doslovno neprepoznatljiva. Pretvorila se u živi kip, od glave do pete prekrivena kostimom koji je vjerno oponašao izgled isklesanog i velom prekrivenog mramora. Sivo obojeno, pripijeno odijelo s protetskim dodacima na licu i rukama stvorilo je iluziju antičke skulpture koja je oživjela.

"Inspirirala me 'Prekrivena vestalka'", izjavila je Klum za Vogue, referirajući se na poznato djelo talijanskog kipara Raffaelea Montija iz 19. stoljeća. "Šetala sam Metom i pomislila kako je to predivno. Draperija, sve je u mramoru, ali kako to postići tkaninom? Izgledam tvrdo, ali zapravo sam mekana. U pitanju su pjena i lateks."

Iza ove nevjerojatne transformacije stoji majstor za specijalne efekte i vizažist Mike Marino, s kojim Klum surađuje već više od desetljeća, ponajviše na njezinim legendarnim kostimima za Noć vještica.

Podijeljene reakcije

Reakcije na društvenim mrežama bile su burne i podijeljene. Jedan dio publike slavio je Heidinu hrabrost i predanost temi. Komentari poput "Heidi uvijek pobjeđuje" i "Pogodila je zadatak, ovo je čista umjetnost" preplavili su internet, a mnogi su istaknuli kako je ozbiljnije shvatila temu od većine kolega koji su se odlučili za sigurnije, konvencionalne haljine.

S druge strane, mnogi su smatrali da je njezin izgled bio pretjeran i neprimjeren za Met Galu.

"Zar je već Noć vještica?" pitali su se neki, aludirajući na Heidinu titulu kraljice tog praznika. Neki su izgled nazvali "jezivim" i "zastrašujućim", uspoređujući je čak s jezivim klaunom Pennywiseom iz horora "Ono". Zbog nestvarnog izgleda, dio korisnika je isprva mislio da se radi o fotografiji generiranoj umjetnom inteligencijom.