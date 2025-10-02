Moda
Pamela Anderson više nije plavuša, pogledajte kako sada izgleda

Pamela Anderson ponovno je privukla pažnju javnosti svojom beauty promjenom

Posljednjih godina kanadska glumica Pamela Anderson često je mijenjala svoj izgled i modni izričaj, odlučila se i za život bez šminke te odstupila od tipičnog holivudskog glamura. Nedavno je iznenadila sve prisutne transformacijom koja je ostavila bez daha.

Na pariškom Tjednu mode, Pamela je predstavila novu frizuru – oprostila se od svoje prepoznatljive plave bob frizure i iznenadila novim lookom - teksturiranim bakrenim shagom!

Pamela se na reviji pojavila u crnoj kombinaciji, a za taj je događaj odabrala usku crnu haljinu do poda u kojoj je pokazala svoja ramena. Haljina je na gornjem dijelu imala mini satensku mašnicu, a outfit je uparila s crnim klasičnim salonkama koje su nepogrešiv izbor za bilo koju kombinaciju.

Preko haljine je ležerno prebacila oversized sako sa satenskim crnim detaljima. Zvijezda outfita billa je njezina zalizana bakrena frizura - pravi kontrast potpuno crnom stajlingu. 

U galeriji pogledaj kako je Pamela mijenjala frizure od početka karijere do danas. 

