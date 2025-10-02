Pamela Anderson više nije plavuša, pogledajte kako sada izgleda
Posljednjih godina kanadska glumica Pamela Anderson često je mijenjala svoj izgled i modni izričaj, odlučila se i za život bez šminke te odstupila od tipičnog holivudskog glamura. Nedavno je iznenadila sve prisutne transformacijom koja je ostavila bez daha.
Na pariškom Tjednu mode, Pamela je predstavila novu frizuru – oprostila se od svoje prepoznatljive plave bob frizure i iznenadila novim lookom - teksturiranim bakrenim shagom!
Pamela se na reviji pojavila u crnoj kombinaciji, a za taj je događaj odabrala usku crnu haljinu do poda u kojoj je pokazala svoja ramena. Haljina je na gornjem dijelu imala mini satensku mašnicu, a outfit je uparila s crnim klasičnim salonkama koje su nepogrešiv izbor za bilo koju kombinaciju.
Preko haljine je ležerno prebacila oversized sako sa satenskim crnim detaljima. Zvijezda outfita billa je njezina zalizana bakrena frizura - pravi kontrast potpuno crnom stajlingu.
U galeriji pogledaj kako je Pamela mijenjala frizure od početka karijere do danas.