Od platinaste plavuše do nježnog boba: Najbolje frizure Pamele Anderson tijekom godina

Pamela Anderson već desetljećima plijeni pažnju javnosti svojim prepoznatljivim stilom i sposobnošću da svaki modni i beauty look pretvori u modni trenutak. Od kultnog plavog boba i voluminoznih valova do smjelih transformacija koje su krasile crveni tepih, Pamela je uvijek znala kako istaknuti svoju osobnost promjenom frizure.

Njezina transformacija kose, s besprijekornim make-upom i glamuroznim izgledom, utjecala je na generacije obožavatelja i modnih zaljubljenika. U galeriji donosimo njezine transformacije koje su obilježile njezin beauty put i postale pravi modni klasik.