Pamela Anderson u retro najlonkama i jednostavnim sandalama iznenadila modni svijet

Pamela je pokazala da zna oživjeti modne klasike i učiniti ih aktualnima

Pamela Anderson nedavno se pojavila na setu emisije Setha Meyersa i još jednom dokazala da je promjena njezinog stila itekako vidljiva.

Pojavila se u pommo osmišljenom maslac žutom outfitu iz aktualne Gucci kolekcije. Za televizijsko gostovanje, poznata glumica odabrala je maslac žutu haljinu strogog kroja s elegantnim detaljima poput nježne čipke na rubovima haljine. Svoju figuru istaknula je tankim remenom u istoj nijansi. Look je zaokružila kaputom u sličnoj nijansi koji je nonšalantno prebacila preko ramena.

Profimedia

I ovoga puta odlučila se na "no make up look", a lice prekrila velikim retro naočalama.

Profimedia

No, posebnu pažnju privukao je izbor najlonki - u bijeloj boji. Pamela je neobične najlonke iskombinirala s otvorenim bijelim sandalama na petu. Ovaj detalj upotpunio je kompletan outfit, a predviđamo da će čarape u boji opet postati modni hit.

Pamela se već pojavila u bijelim najlonkama i to na premijeri svog novog filma "The Naked Gun" u New Yorku. Tada je odjenula baby roza haljinu koju je iskombinirala s bijelim najlonkama i bijelim salonkama, a izgledala je poput balerine.

Bijele najlonke, kojih se prisjećamo iz osnovnoškolskih dana, ovim su potezom doživjele svoj povratak. Pamela je pokazala da zna oživjeti modne klasike i učiniti ih aktualnima.