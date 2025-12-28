Tjedni horoskop od 29. prosinca do 4. siječnja: Rakovi trebaju među ljude, a ribe dalje od hladnjaka

Rak, Djevica i Vaga najsretniji su znakovi ovaj tjedan, a kakva je prognoza za svaki znak otkrij u našem tjednom horoskopu

Ovan

LJUBAV: Rado biste zaveli osobu do koje vam je stalo, ali okolnosti nikako da se slože u tom pravcu. Ovih dana nisu isključene situacije kad se vi pod svaku cijenu nabacujete osobama suprotnog spola, ali one ne reagiraju prema vašim očekivanjima. Pazite. POSAO: Ljudi s kojim poslovno surađujete i koji su vam nadređeni, mogli bi vas iznenaditi nekim sasvim novim i neočekivanim prijedlogom. U prvi tren nećete znati kako se postaviti, ali brzo ćete uvidjeti da se radi o dobroj prilici. Surađujte. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne ulazite u diskusije.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★★☆

Bik

LJUBAV: Postajete društveniji. Oni koji su još sami gotovo sve slobodno vrijeme pozivat će prijatelje u svoj dom, a upravo preko njih mogli bi upoznati novu ljubav. Oni u vezama izlazit će zajedno na atraktivna mjesta i rijetko će biti sami udvoje. POSAO: Vi uvijek stremite ka visokim ciljevima, a okolnosti ljudi i događaji podupirat će se vas u tome. Manji problemi mogu se nazirati zbog šefova. Uvažite različite stavove i usuglasite ih sa svojim idejama. Možete postići kompromis. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite se odmarati.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★★★ ZDRAVLJE★★★★☆

Blizanci

LJUBAV: Vjerojatno ćete imati potrebu malo se distancirati od voljene osobe ili će vaše ljubavno raspoloženje splasnuti. No jednako ćete ostati raspoloženi za zabave, pa će izlazaka biti. Ipak, odnosi koje ćete stvarati ostat će na površnoj razini. POSAO: Dobro su vam postavljene suradnje za sve nove ideje i projekte. Balansirat ćete između otvorenog i zatvorenog pristupa. Neke stvari zadržat ćete za sebe jer će vam vaš unutrašnji glas tako govoriti. Neki će se posvetiti inventurama. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi i umjereni u svemu.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★★☆

Rak

LJUBAV: Pred vama su lijepi ljubavni dani u kojim će biti dosta prilika za zbližavanja. Vaš društveni život bit će zanimljiv, a vi veseli i zadovoljni. Ako ste još sami, nemojte sjediti kod kuće, idite među ljude. Oni vas jedva čekaju. POSAO: Poboljšat će se ozračje na radnom mjestu. Radit ćete lakše, premda će posla biti sve više. Mnogi će biti na pragu lijepih rezultata. Zaposleni u uslužnim djelatnostima pripremat će velike projekte. Neki će najradije raditi kod kuće. ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite će sportom.

LJUBAV★★★★★ POSAO★★★★★ ZDRAVLJE★★★★☆

Lav

LJUBAV: Zbog povećane aktivnosti na drugim područjima života povremeno ćete morati odgoditi neki ljubavni susret. Potrudite se da nekim darom pokažete pažnju partneru kako se ne bi osjećao zapostavljen. Samci će spajati ugodno s korisnim. POSAO: Vjerojatno će vas svako malo nadgledati, ali vi ćete to ili zanemariti ili se praviti ludi. Kontroliranje nikad nije ugodno, no ovaj put će se okrenuti u vašu korist. Dobit ćete dodatne bodove. Neki usavršavaju svoja znanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Brinut ćete se zbog novca.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★★★ ZDRAVLJE★★★★☆

Djevica

LJUBAV: Malo je vjerojatno da ćete olabaviti kočnice. Opuštanje je nešto što bi vam u ovom trenutku dobro došlo, ali vi stalno želite nešto pod svaku cijenu, gotovo na silu. Kad bi se malo opustili, sve bi izgledalo drukčije. Razmislite. POSAO: Postavili ste stvari na njihovo mjesto i sad ćete raditi mirnije. Vama sada tako i odgovara. Dosta vam je buke. Posebno dobro razvijat će se samostalni poslovi, odnosno oni u kojim možete pokazati svoju individualnost. Bit ćete kreativni. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u prirodi.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★★★ ZDRAVLJE★★★★☆

Vaga

LJUBAV: Mnogi će konačno uspjeti otvoriti svoje srce i osloboditi se prepreka koje su ih kočile. Bit će to napredak u vašim osobnim odnosima. Druga strana će vas podržati i razumjeti. Bit ćete ohrabrivani da idete dalje. POSAO: Nitko se ne voli baviti nečim što smatraju gotovim, ali zaostatke ćete morati rješavati. Radi se samo o sitnicama oko kojih se ne treba živcirati. Prihvatite to kao dio posla kroz koji trebate proći da bi stigli do nečeg većeg i uzbudljivijeg. ZDRAVLJE&SAVJET: Male financijske brige.

LJUBAV★★★★★ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★★★

Škorpion

LJUBAV: Možete očekivati mirne ljubavne dane. Ako je prije zapelo između vas i partnera, sad ćete se oboje otvoriti i sami od sebe počet ćete se povjeravati jedno drugome. To će ojačati vaš odnos. Samci će težiti sigurnosti, pa će tražiti samo ozbiljnu vezu. POSAO: Neće biti mnogo vremena za argumentiranje i analiziranje. Trebat će reagirati u trenutku i donositi ispravne odluke. Vi ste po prirodi spretni, pa ćete se i ovaj put dobro snaći. Dat ćete sve od sebe da uspijete. Dobro ćete komunicirati sa svima. ZDRAVLJE&SAVJET: Mali pad imuniteta.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★★★ ZDRAVLJE★★★★☆

Strijelac

LJUBAV: Povremene nesuglasice između vas i voljene osobe bit će povezane s vašim bučnijim reagiranjem ili sa sitnicama. Suzdržite se od komentara i usredotočite na ono što je dobro i ono što je važno. Tako ćete se oboje osjećati bolje i biti mirniji. POSAO: Na dnevni red opet će se vratiti neke teme iz prošlosti ili ćete morati surađivati s ljudima koji vam baš nisu sjeli. No što je, tu je. Treba ostati sabran i profesionalno odraditi svoj dio posla. Kasnije ćete biti zadovoljni što ste se tako postavili.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★★☆

Jarac

LJUBAV: U ljubavnom životu bit ćete usredotočeni na svakodnevicu. Nećete imati velike prohtjeve, nego dapače, bit ćete manje zahtjevni nego inače. Oni koji su još sami ljubav će potražiti na običnim mjestima i bez pritiska da je moraju naći. To će biti opuštajuće. POSAO: Sve ćete se bolje povezivati s ljudima iz struke. Neki će dobiti priličnu količinu informacija kroz koje će proširiti svoja znanja i uspostaviti nove potencijalne suradnje. Bit ćete osoba otvorena za sve. Neki će putovati zbog posla. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je posjet naporne rodbine.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★★★ ZDRAVLJE★★★★☆

Vodenjak

LJUBAV: Bit ćete aktivni u stvaranju kontakata, pa ako ste još sami, mogli biste nekoga upoznati. Barem za ugodan razgovor uz kavu. Neki će potrošiti više od planiranog kako bi impresionirali dragu im osobu. Ipak, kad sve zbroje, bit će zadovoljni. POSAO: Poboljšat će se ozračje na radnom mjestu i unatoč povremenom umoru, vi ćete raditi lakše. Odnosi s kolegama također će postati bolji. Male frustracije mogu se pojaviti zbog financijskih teškoća koje su prolaznog karaktera. ZDRAVLJE&SAVJET: Učinite nešto za svoju kondiciju.

LJUBAV★★★★☆ POSAO★★★★★ ZDRAVLJE★★★★☆

Ribe

LJUBAV: U vašim osobnim odnosima ovih će dana vladati opuštenost i ugodno ozračje. Bit ćete zadovoljni, ali i skloni tome da se prilagođavate pod svaku cijenu. Ne mora baš sve biti onako kako vaš partner želi. Ponešto neka bude i po vašem. POSAO: Nastavit ćete tihu diplomatsku suradnju, a ono što dogovorite, provodit ćete u djelo odmah. Tako će se izmjenjivati dva načina rada: jedan tiši, a drugi dinamičniji. Vi ćete se bez problema prilagođavati čas jednom, čas drugom. ZDRAVLJE&SAVJET: Manje jedite, više se bavite sportom.

LJUBAV★★★★★ POSAO★★★★☆ ZDRAVLJE★★★★☆