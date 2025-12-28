Legendarna Brigitte Bardot preminula u 91. godini: Pogledajte nezaboravne fotografije iz njezina života

Francuska glumica i filmska ikona Brigitte Bardot preminula je u 91. godini, objavila je francuska novinska agencija AFP pozivajući se na Brigitte Bardot Foundation. Tijekom studenog glumica se oporavljala nakon boravka u bolnici.

Brigitte Bardot jedna je od najpoznatijih zvijezda 20. stoljeća i simbol francuskog, ali i svjetskog filma. Rođena u Parizu, proslavila se 1950-ih kao glumica, manekenka i pjevačica, postavši ikona seksualne revolucije svog vremena. Tijekom 1960-ih igrala je u nizu značajnih filmova, među kojima su 'Le Mépris' i 'Viva Maria!'.

Nakon uspješne glumačke karijere, Bardot se povukla iz filma 1973. godine i posvetila se svojim strastima izvan svijeta showbiza. Postala je istaknuta zagovornica prava životinja, osnivši vlastitu zakladu za zaštitu životinja.

Brigitte Bardot ostaje upamćena kao simbol stila, hrabrosti i humanosti, čije nasljeđe nadilazi filmsku industriju.