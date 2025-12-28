403 Forbidden

Moda
BLAGDANSKI LUKSUZ

Čisti glamur: Božić u domu Kim Kardashian izgleda poput modne bajke

Žena.hr
28. prosinca 2025.
Čisti glamur: Božić u domu Kim Kardashian izgleda poput modne bajke
Kim Kardashian/Instagram
Kim Kardashian blagdane je dočekala u besprijekorno stiliziranom prostoru ispunjenom bijelim borovima, pozirajući sa svojom djecom. Elegantne božićne fotografije zaokružile su godinu obilježenu poslovnim uspjesima i, naravno, modnim trijumfima

Kim Kardashian zaključila je 2025. godinu u svom prepoznatljivom stilu – elegantno, promišljeno i izrazito modno. Na božićnim fotografijama koje je podijelila s pratiteljima, Kim pozira sa svoje četvero djece – North, Saintom, Chicago i Psalmom – u prostoru koji izgleda poput editorijala luksuznog modnog magazina. Impresivna scenografija s bijelim, snijegom prekrivenim božićnim borovima stvara dojam moderne zimske bajke i savršenu kulisu za obiteljski trenutak pretvoren u estetski statement.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

U fokusu je Kimina metalik srebrna haljina, sofisticiran komad koji spaja blagdanski glamur s minimalističkim potpisom po kojem je poznata. Crni detalji od umjetnog krzna dodaju dozu drame, dok cjelokupni styling ostaje profinjen i nenametljiv. North, Saint, Chicago i Psalm modno su usklađeni u tamnim, urbanim kombinacijama, potvrđujući da je osjećaj za stil u obitelji Kardashian gotovo nasljedan. Posebnu pažnju privukla je Chicago, za koju su mnogi primijetili da je prava mala Kim.

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a komentari obožavatelja isticali su ljepotu obitelji i besprijekornu estetiku. No ove fotografije nisu samo blagdanski uvid u privatni život – one simbolično zatvaraju godinu koju je Kim Kardashian obilježila nizom poslovnih uspjeha, modnih projekata i snažnih brendovskih poteza. Božić u znaku bijelih borova tako je postao elegantna točka na “i” jedne iznimno uspješne godine.

Pročitajte još o:
ModaKim KardahianBožić
