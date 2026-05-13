Veličanstvena Joan Collins u 93. godini pokazala što znači pravi holivudski glamur

Dok se crvenim tepihom na otvorenju 79. Filmskog festivala u Cannesu izmjenjuju lica s društvenih mreža, dolazak jedne istinske dive bio je dovoljan da zaustavi vrijeme i podsjeti svijet na esenciju holivudskog glamura. Legendarna Dame Joan Collins, u 93. godini života, prošetala je kultnim stubama palače Palais des Festivals i bez ijedne izgovorene riječi održala lekciju o stilu, stavu i neprolaznoj karizmi.

Njezin dolazak na premijeru filma "La Vénus Électrique" nije bio samo još jedan izlazak na crveni tepih; bio je to događaj za sebe. U moru prolaznih trendova, Collins je stigla kao opipljivi dokaz da su elegancija i samopouzdanje vječni. U pratnji supruga Percyja Gibsona i francuskog glumca Laurenta Lafittea, zračila je energijom na kojoj bi joj pozavidjele i desetljećima mlađe kolegice.

Skulptura od haljine za istinsku divu

Za ovu prigodu, zvijezda "Dinastije" odabrala je spektakularnu bijelu couture haljinu s potpisom Stéphanea Rollanda. Kreacija nije bila samo odjevni predmet, već pravo umjetničko djelo. Pripijena silueta koja se protezala do poda naglašavala je njezinu figuru, dok je gornji dio bio priča za sebe. Dramatični, skulpturalni nabori nalik na latice orhideje uokvirivali su dekolte i ramena, stvarajući dojam kao da je haljina organski izrasla na njoj.

Stajling je bio besprijekoran i promišljen do posljednjeg detalja. Dramu su dodatno naglasile klasične crne operne rukavice, koje su stvorile elegantan kontrast bijeloj haljini. Blistava dijamantna ogrlica i viseće naušnice hvatale su svjetla bljeskalica, dodajući završni dodir luksuza. Kosu je podignula u svoju prepoznatljivu voluminoznu punđu, a šminka je bila klasična - decentno naglašene oči i hrabar ružičasti ruž, njezin zaštitni znak.

Ne podnosi traperice i ne vjeruje u botoks

Joan Collins nikada nije skrivala svoj prezir prema ležernosti koja je, prema njoj, preuzela modni svijet. "Svi će završiti u trapericama i majicama, što je tragično. Mrzim traperice. Tako su nelaskave", izjavila je jednom prilikom za Vogue, dodavši kako posebno ne voli poderane modele i majice s logotipima. "Volim se osjećati ugodno, ali želim biti i elegantna."

Njezin mladolik izgled, koji desetljećima zbunjuje javnost, nije rezultat estetskih zahvata. Collins tvrdi kako nikada nije koristila botoks niti bilo kakve igle. Tajnu svoje vitalnosti pripisuje zdravom načinu života i redovitoj tjelovježbi. "Ako se osjećate dobro, izgledate dobro", otkrila je, dodavši kako vježba do četiri puta tjedno. "Nije to više strašno naporno, ali ne možete imati ovakve noge ako ne vježbate!"

U Cannesu promovirala novi film

No, njezin dolazak u Cannes nije bio samo revijalnog karaktera. Collins je na festivalu i kao aktivna glumica koja promovira svoj novi film. Riječ je o biografskoj drami "My Duchess", u kojoj tumači Wallis Simpson, Amerikanku zbog koje se britanski kralj Edward VIII. odrekao prijestolja.

Projekt je to na kojem radi već 30 godina i za koji kaže da je iznimno osoban. Ulogu Wallis Simpson, žene koju je javnost često demonizirala, povezuje s vlastitim iskustvom kada ju je svijet poistovjetio s likom zločeste Alexis Carrington iz "Dinastije". Za potrebe filma, prvi put u karijeri, potpuno se prepustila vizažistima i dopustila da joj transformiraju lice kako bi dočarala posljednje, mučne godine života vojvotkinje od Windsora.

Njezin nastup u Cannesu bio je stoga puno više od modnog trenutka. Bio je to podsjetnik da je Joan Collins prije svega "zaposlena glumica", kako samu sebe naziva - profesionalka koja sa strašću i nesmanjenom energijom korača kroz osmo desetljeće svoje karijere, ostajući pritom neupitna kraljica glamura.