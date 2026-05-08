Filmska poslastica na Azurnoj obali: Sve što trebate znati o 79. festivalu u Cannesu

Tijekom jedanaest dana, najveća imena sedme umjetnosti natjecat će se za prestižnu Zlatnu palmu, a festival će, kao i svake godine, definirati filmske trendove i otkriti nove klasike

S prvim danima svibnja, oči cijelog filmskog svijeta ponovno su uprte u Francusku rivijeru. Legendarna promenada Croisette od 12. do 23. svibnja postaje epicentar glamura, umjetnosti i filmskog biznisa, gdje će se održati 79. izdanje Filmskog festivala u Cannesu. Tijekom jedanaest dana, najveća imena sedme umjetnosti natjecat će se za prestižnu Zlatnu palmu, a festival će, kao i svake godine, definirati filmske trendove i otkriti nove klasike.

Svečane ceremonije otvaranja i zatvaranja vodit će francuska glumica Eye Haïdara, dok će festival otvoriti povijesna komedija "The Electric Kiss" redatelja Pierrea Salvadorija, prikazana izvan konkurencije.

Počast legendama i povijesni trenutak za žiri

Ovоgоdišnje izdanje bit će u znaku odavanja počasti dvjema ikonama čiji je rad oblikovao generacije. Počasna Zlatna palma za životno djelo bit će dodijeljena novozelandskom redatelju Peteru Jacksonu, vizionaru iza trilogije "Gospodar prstenova", i američkoj umjetnici Barbri Streisand, glumici, pjevačici i prvoj ženi koja je osvojila Zlatni globus za režiju.

Profimedia

Posebnu pažnju privlači i glavni žiri, kojim po prvi put u povijesti predsjeda jedan južnokorejski filmaš, proslavljeni redatelj Park Chan-wook ("Oldboy", "Sluškinja"). Njegov kritički sud, poznat po odvažnosti i vizualnoj inventivnosti, obećava zanimljive odluke. U odabiru pobjednika pridružit će mu se snažna postava filmskih profesionalaca: američke glumice Demi Moore, etiopsko-irska glumica Ruth Negga, švedski glumac Stellan Skarsgård, kineska redateljica i oskarovka Chloé Zhao, škotski scenarist Paul Laverty te redatelji Laura Wandel i Diego Céspedes.

Profimedia

Autori u fokusu: Tko je u utrci za Zlatnu palmu?

Za razliku od nekih prethodnih izdanja s jakim holivudskim pečatom, ove godine službena selekcija naglašava dominaciju svjetskog autorskog filma. U glavnom natjecateljskom programu nalaze se 22 filma, a konkurencija je iznimno jaka. Među favoritima se ističu povratnici i miljenici Cannesa. Poljski redatelj Paweł Pawlikowski, nakon uspjeha s filmom "Hladni rat", predstavlja dramu "Fatherland" u kojoj glumi Sandra Hüller, zvijezda prošlogodišnje pobjednice "Anatomije pada".

Velika su očekivanja i od filma "Fjord" rumunjskog redatelja i dobitnika Zlatne palme Cristiana Mungiua, u kojem glume Sebastian Stan i Renate Reinsve. Nakon duge pauze, na Croisette se vraća i ruski majstor Andrej Zvjagincev s filmom "Minotaur", dok se dvostruki oskarovac Asghar Farhadi natječe s pričom "Parallel Tales", snimljenom u Parizu.

Azijska kinematografija ima jake adute u japanskim redateljima Hirokazu Kore-edi ("Sheep in the Box") i Ryusukeu Hamaguchiju ("All of a Sudden"), kao i u južnokorejskom trileru "Hope" redatelja Na Hong-jina, koji okuplja impresivnu međunarodnu glumačku postavu s Michaelom Fassbenderom i Alicijom Vikander. Jedini američki redatelj u natjecanju je Ira Sachs s filmom "The Man I Love", koji se bavi krizom AIDS-a osamdesetih, a kasno je u program dodan i iščekivani "Paper Tiger" Jamesa Graya sa Scarlett Johansson i Adamom Driverom.

Što se još gleda na Croisettei?

Osim glavnog programa, festival nudi niz atraktivnih popratnih sekcija. Program "Izvjestan pogled" (Un Certain Regard), posvećen originalnim i drugačijim filmskim glasovima, otvorit će američki nezavisni film "Teenage Sex and Death at Camp Miasma" redateljice Jane Schoenbrun.

Izvan konkurencije prikazat će se novi film danskog provokatora Nicolasa Windinga Refna "Her Private Hell", dok će ponoćne projekcije, rezervirane za žanrovske poslastice, uključivati "Full Phil" svestranog Quentina Dupieuxa. Paralelni programi, kao što su "15 dana autora" (Quinzaine des cinéastes) i "Tjedan kritike" (Semaine de la Critique), ponovno će predstaviti debitante i buduće zvijezde svjetskog filma.

U vremenu velikih globalnih neizvjesnosti, kako je istaknula predsjednica festivala Iris Knobloch, okupljanje umjetnika i prikazivanje filmova iz cijelog svijeta nije luksuz, već nužnost i obrana slobode misli. Cannes tako i u svom 79. izdanju ostaje ključno mjesto susreta, dijaloga i, prije svega, slavljenja filma u njegovom najčišćem obliku, dok s nestrpljenjem iščekujemo tko će 23. svibnja kući ponijeti najpoželjniju filmsku nagradu na svijetu.