Usudite li se ući u kuću Dior? Jonathan Anderson ispisuje novo poglavlje

Bio je to najočekivaniji modni debi godine. Nakon što je objavljeno da Jonathan Anderson, dizajner koji je transformirao Loewe, preuzima kreativno kormilo Diora, njegov prvi pravi test stigao je s Haute Couture kolekcijom za proljeće/ljeto 2026., predstavljenom na Tjednu visoke mode u Parizu. Kao prvi dizajner od samog Christiana Diora koji nadgleda sve linije kuće, nosio je na leđima težinu golemog nasljeđa i jednostavno pitanje: kako modernizirati ikonu, a ne izdati njezinu dušu?

Andersonov pristup nije bio brisanje prošlosti, već njezino pažljivo arhiviranje kako bi se gledalo naprijed. Svoju je viziju predstavio kroz kolekciju opisanu kao "kabinet čuda". Inspiriran keramičarkom Magdalenom Odundo, stvorio je haljine koje su izgledale kao skulpture, s organskim, spiralnim konstrukcijama koje su prkosile gravitaciji. Proširio je pojam couturea izvan odjeće, predstavivši nakit izrađen od pravih meteorita i fosila te unikatne torbe presvučene tkaninama iz 18. stoljeća, dokazujući da visoka moda može biti cijeli jedan svijet predmeta prožetih umijećem.

Svojim debijem Anderson je odao počast povijesti Diora, istovremeno je katapultirajući u sadašnjost s inteligencijom i dozom provokacije. Njegova vizija nije puka reinterpretacija arhiva, već stvaranje novog, intelektualnog i duboko modernog jezika za kuću. Stojeće ovacije na kraju revije potvrdile su da je publika spremna ući u njegovu viziju, čime je i službeno započela nova era Diora.