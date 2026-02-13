Uma Thurman na reviji Michaela Korsa: Genijalni outfit u kojem je mogla i prošetati pistom

Michael Kors revija jesen/zima 2026. okupila je brojna poznata imena, a 55 godišnja glumačka ikona plijenila je poglede sofisticiranim i nenametljivim stylingom - da je zakoračila na pistu nitko ne bi posumnjao da i sama nije profesionalni model

U sklopu New York Fashion Weeka održana je revija modne kuće Michael Kors na kojoj su se okupile brojne zvijezde s Broadwaya i poznata lica iz svijeta filma i mode. Posebnu je pozornost privukla legendarna glumica Uma Thurman koja je svojim izdanjem pokazala da bez problema može stati uz bok profesionalnim manekenkama.

Njezin outfit bio je savršen primjer bezvremenske elegancije s modernim pomakom. Sivi kaput je dugi dvoredni model od vune s naglašenim ramenima i ušivenim džepovima, njegova struktura dodatno je istaknula Uminu vitku figuru i samouvjereno držanje. Crno pletivo nosila je preko besprijekorno bijele košulje s ovratnikom - riječ je o kombinaciji koja odiše klasičnom sofisticiranošću.

Višestruki nizovi dugih bijelih bisera unijeli su dozu staroholivudskog glamura, dok je strukturirana crna torbica zaokružila cijeli look. Klasične crne salonke sa špic vrhom dodatno su naglasile eleganciju i profinjenost kombinacije.

Uma Thurman još je jednom potvrdila da istinski stil ne diktiraju prolazni trendovi, već osobnost, stav i samouvjerenost, a njezin minimalistički, ali efektan look djelovao je elegantno, promišljeno i potpuno bezvremenski. Na večeri ispunjenoj glamuroznim uzvanicima glumica je dokazala da i izvan filmskog platna posjeduje istu onu karizmu koja ju je učinila ikonom.