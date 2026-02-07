Zagreb nikad elegantniji: Svi su gledali ove ljepotice sa špice

Iako je još uvijek zima, sunce se sramežljivo provirilo i zagrijalo ovu subotu, a Zagrepčanke i Zagrepčani polako su počeli skidati “teške zimske oklope”. Grad je zablistao u svom najboljem izdanju, a zagrebačka špica je ponovno postala prava modna pista.

Modna izdanja bila su savršen spoj topline i profinjenosti, ali i muška moda plijenila je pažnjukl: asični kaputi, moderni detalji i stav koji se ne može ignorirati. Subotnja špica dokazala je da ni zima ne može zaustaviti ljubav prema stilu - to je Zagreb kakav volimo!

Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf, bilježeći sve najbolje trenutke i modne detalje koji su ovu subotu učinili posebnom.