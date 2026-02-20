403 Forbidden

Moda
UDOBNOST JE NAJVAŽNIJA

Kako je trenirka postala omiljeni modni komad generacije Z

Ana Ivančić
20. veljače 2026.
Shutterstock
Nekoć rezervirana isključivo za sportske terene i opuštanje unutar četiri zida, trenirka je doživjela nevjerojatnu transformaciju. Danas ponosno stoji uz bok dizajnerskim torbicama i elegantnim kaputima, postavši ključni komad garderobe novih generacija. Ovaj modni fenomen nije samo prolazni hir; on je odraz duboke kulturne promjene u kojoj udobnost više nije kompromis, već temeljni dio osobnog stila i identiteta.

Revolucija udobnosti: Od teretane do modne piste

Za generaciju Z, odraslu u digitalnom dobu i oblikovanu iskustvom pandemije, granice između odjeće za posao, izlazak i odmor gotovo su izbrisane. Athleisure, stil koji spaja sportsku i svakodnevnu odjeću, postao je njihova uniforma. U svijetu hibridnog rada i fleksibilnog načina života, funkcionalnost i udobnost postali su neupitni prioriteti. Nošenje trenirke u javnosti više ne šalje poruku "odustao sam", već signalizira samopouzdanje i otpor prema nametnutim, rigidnim modnim pravilima.

Ova generacija ne doživljava odjeću samo kao pokrivalo, već kao produžetak svoje osobnosti. Opuštenost trenirke savršeno se uklapa u njihov mentalitet koji cijeni autentičnost ispred savršenstva. Popularan je postao stil koji oponaša slavne osobe iz devedesetih uhvaćene u svakodnevnim aktivnostima, stvarajući dojam nonšalancije koja je, zapravo, pomno promišljena. To je estetika u kojoj se sportske hlače bez problema kombiniraju s Balenciaga torbom, a majica s kapuljačom postaje statement komad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli LIVIA ROSE (@liv.therose)

Siluete koje vladaju: Što se nosi u 2026.?

Zaboravite uske donje dijelove trenirki koji su dominirali prije desetak godina. Današnjom scenom vladaju široke, opuštene siluete. U trendu su modeli ravnih nogavica koje slobodno padaju preko tenisica, takozvani "baggy" krojevi te hlače sa širokim, otvorenim porubom. Ova promjena nije samo estetska; ona dodatno naglašava pokret i slobodu.

Paralelno s time, svjedočimo snažnom povratku nostalgije za ranim 2000-ima. Brendovi poput Juicy Couturea, sa svojim prepoznatljivim velur kompletima, ponovno su postali predmet žudnje, dok Adidasovi retro modeli s tri pruge, posebice u suradnji s dizajnerima poput Walesa Bonnera, postižu kultni status. Potražnja za vintage sportskim komadima na platformama za preprodaju raste nevjerojatnom brzinom, potvrđujući da stari logotipi i krojevi imaju novu vrijednost.

S druge strane spektra nalazi se "tihi luksuz" u sportskom izdanju. Riječ je o jednobojnim kompletima izrađenim od vrhunskih materijala poput gustog pamučnog frotira ili mješavine s kašmirom. Neutralne boje poput bež, sive, maslinastozelene i tamnoplave dominiraju ovom estetikom, stvarajući profinjen, ali i dalje opušten izgled koji se lako uklapa u svaku priliku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli FATMA (@fatmawears)

Umijeće kombiniranja: Kako nositi trenirku sa stilom

Ključ uspješnog nošenja trenirke leži u pametnom kombiniranju i igri kontrasta. Za takozvani sportski šik izgled, donji dio trenirke širokih nogavica uparite s klasičnim balonerom ili vunenim kaputom. Ovaj spoj ležernog i formalnog stvara neočekivanu, ali iznimno efektnu modnu sinergiju.

Igra proporcija također je važna. Uz široke hlače sjajno pristaju uski "crop" topovi ili bodiji koji naglašavaju figuru i stvaraju ravnotežu. Iako su retro tenisice poput modela Adidas Samba ili Gazelle logičan odabir, generacija Z ne boji se eksperimentirati. Sve češće viđamo trenirke u kombinaciji s balerinkama, robusnim čizmama, pa čak i cipelama s malom potpeticom, što cijelom izgledu daje potpuno novu, odvažnu dimenziju. Konačno, moć monokromatskog kompleta ne treba podcjenjivati. Nošenje gornjeg i donjeg dijela u istoj boji stvara cjelovit i "ispoliran" dojam koji je prikladan za sve, od fakultetskih predavanja do kave u gradu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli LIVIA ROSE (@liv.therose)

Trenirka je danas puno više od odjeće. Postala je simbol modernog doba, platno za izražavanje identiteta i dokaz da se stil i udobnost više ne isključuju. Ona je nova uniforma za život bez strogih pravila, generacijski potpis koji će, po svemu sudeći, još dugo ostati s nama.

U nastavku izdvajamo i naše favorite iz aktualnih kolekcija. 

Kako je trenirka postala omiljeni modni komad generacije Z
Pull and Bear, majica - 22,99 € i hlače - 15,99 €

Kako je trenirka postala omiljeni modni komad generacije Z
Pull and Bear, majica - 29,99 €

Kako je trenirka postala omiljeni modni komad generacije Z
Juicy Couture, gornji dio - 109 € (AboutYou)

Kako je trenirka postala omiljeni modni komad generacije Z
Adidas, donji dio - 79,99 € (Answear)

Kako je trenirka postala omiljeni modni komad generacije Z
Adidas, gonji dio - 78,99 € (Answear)

Kako je trenirka postala omiljeni modni komad generacije Z
Zara, gornji dio - 25,95 € i donji dio - 22,95 €

Kako je trenirka postala omiljeni modni komad generacije Z
Zara, gornji dio - 19,95 € i donji dio - 19,95 €

Kako je trenirka postala omiljeni modni komad generacije Z
Zara, gornji dio - 22,95 € i donji dio - 22,95 €

Kako je trenirka postala omiljeni modni komad generacije Z
Zara, gornji dio - 17,95 € i donji dio - 19,95 €

Kako je trenirka postala omiljeni modni komad generacije Z
Bershka, hlače - 29,99 €

Kako je trenirka postala omiljeni modni komad generacije Z
Bershka, majica - 29,99 €

Kako je trenirka postala omiljeni modni komad generacije Z
Bershka, majica - 27,99 € i hlače - 22,99 €

Pročitajte još o:
TrenirkeGeneracija ZModa
