U centru Zagreba već se nose čizme, ovo su najbolje kombinacije

Izdvojili smo nekoliko kombinacija koje svakako mogu biti modna inspiracija jer Zagrepčanke se oduvijek znaju lijepo odjenuti i istaknuti svoju ljepotu

Jesenska sezona nam je stigla i već smo počeli raditi nove omiljene modne kombinacije, a naravno ne možemo ih zamisliti bez čizama. Novo godišnje doba nam je donijelo povratak nekih modela poput kaubojki, a trendseterice su ih već prošetale na zagrebačkoj špici. Zagrepčanke su ih prošlih subota kombinirale u fantastičnim outfitima - sa suknjama i u vrlo ženstvenim kombinacijama.

Osmijeh i minimalizam

Lijepa nasmijana djevojka odlučila se za jednostavnu, ali i vrlo ženstvenu kombinaciju. Visoke crne čizme do koljena kombinirala je s kratkih hlačama i bijelom košuljom. Ovakve čizme su najdraži model mnogim ženama jer se mogu nositi s trapericama, haljinom ili s kratkim hlačama kao u ovom slučaju. U svaki outfit će donijeti eleganciju i profinjenost, pristaju uz sve boje, a ova kombinacija može se nositi i u ležernom večernjem izlasku.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Kaubojske čizme vratile su se ove jeseni i mnoge Hrvatice ih već imaju u svom ormaru. Na zagrebačkoj špici pronašli smo nekoliko zanimljivih modela, u različitim bojama. Smeđokosa dama odlučila se za jednostavnu kombinaciju kratkih traperica i crnog sakoa, a sve je začinila odličnim visokim kaubojkama u crvenom boji. Posebno su zanimljive jer imaju istaknute bijele šavove pa se radi o statement komadu.

Da se radi o novom omiljenom komadu pokazala nam je djevojka u bijelim čizmama. Njezina ljetno-jesenska kombinacija istaknula se u centru grada pretprošle subote. Iako je vrijeme još bilo lijepo pa je odjevna kombinacija bila lagana, ipak se radi o čizmama koje će se nositi cijelu jesen i zimu.

Visoke čizme u neutralnim bojama lagano se mogu uklopiti u različite outfite - uz traperice i suknju. Dvije dame odlično su kombinirale visoke čizme u smeđim nijansama.

Gležnjače su uz suknje i haljine svakako jedna od čestih kombinacija. Praktično i ženstveno, a opet prava jesenska kombinacija.