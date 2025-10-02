Gastro
MIRIS DJETINJSTVA

Bučnica je uvijek dobar izbor: Recept za najfiniji i najmekši jesenski klasik

Žena.hr
2. listopada 2025.
Bučnica je uvijek dobar izbor: Recept za najfiniji i najmekši jesenski klasik
Profimedia
Recept zahtijeva malo strpljenja, ali trud se itekako isplati – rezultat je fantastičan i topao zalogaj kojem se svi raduju

Ako volite domaća, topla i mirisna jela koja podsjećaju na kuhinju naših baka, onda je bučnica pravi izbor za vas. Kombinacija mekanog vučenog tijesta i bogatog nadjeva od svježeg sira, buče i kiselog vrhnja čini ovo jelo savršenim za obiteljski ručak ili posebnu prigodu. Recept zahtijeva malo strpljenja, ali trud se itekako isplati – rezultat je fantastičan i topao zalogaj kojem se svi raduju.

Sastojci:

  • 0,5 kg glatkog brašna
  • 2 žlice maslinovog ulja
  • 1 žličica soli
  • 3 dl mlake vode
  • 0,5 kg svježeg sira
  • 20 dag naribane buče (samo meso buče, bez koštica)
  • 2 jaja
  • 5 žlica kiselog vrhnja
  • 1 žličica soli

Priprema:

  • Sve sastojke za tijesto izmiješati i mijesiti dok ne postane glatko. Pokriti i ostaviti da odstoji 45 minuta. Tijesto na kuhinjskoj krpi tanko razvući.
  • Sve sastojke za nadjev dobro pomiješati te smjesu ravnomjerno premazati preko tijesta. Tijesto zarolati s obje strane prema sredini, a zatim uz pomoć tanjura narezati na manje komade (otprilike 30).
  • Lim za pečenje namastiti ili obložiti papirom, složiti komade zavijače i peći oko 35 minuta na 200 °C.
Pročitajte još o:
ReceptBučnica
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MIRIS DJETINJSTVA
Bučnica je uvijek dobar izbor: Recept za najfiniji i najmekši jesenski klasik