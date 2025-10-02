Bučnica je uvijek dobar izbor: Recept za najfiniji i najmekši jesenski klasik

Recept zahtijeva malo strpljenja, ali trud se itekako isplati – rezultat je fantastičan i topao zalogaj kojem se svi raduju

Ako volite domaća, topla i mirisna jela koja podsjećaju na kuhinju naših baka, onda je bučnica pravi izbor za vas. Kombinacija mekanog vučenog tijesta i bogatog nadjeva od svježeg sira, buče i kiselog vrhnja čini ovo jelo savršenim za obiteljski ručak ili posebnu prigodu. Recept zahtijeva malo strpljenja, ali trud se itekako isplati – rezultat je fantastičan i topao zalogaj kojem se svi raduju.

Sastojci:

0,5 kg glatkog brašna

2 žlice maslinovog ulja

1 žličica soli

3 dl mlake vode

0,5 kg svježeg sira

20 dag naribane buče (samo meso buče, bez koštica)

2 jaja

5 žlica kiselog vrhnja

1 žličica soli

Priprema: