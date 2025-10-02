Zanosna brineta na špici pokazala duge noge u hit haljini i dala lekciju iz stila

Na špici osim balonera i kožnih jakni, sve češće viđamo kapute i čizme, a upravo nam je jedan takav outfit zapeo za oko

Iako je jesen službeno počela, temperature su zadnjih dana više zimske, nego jesenske. Ljetna odjeća je već odavno na dnu ormara, a to mjesto polako, ali sigurno zauzimaju kaputi, puloveri, i čizme. Na špici osim balonera i kožnih jakni, sve češće viđamo kapute i čizme, a upravo nam je jedan takav outfit zapeo za oko.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Zanosna brineta odlučila se za efektnu pletenu mini haljinu crne boje s dodatkom ljubičaste i bijele. Naizgled jednostavnu haljinu, dama je upotpunila crnim kaputom i bajkerskim crnim čizmama do koljena. Robusne čizme popularne su i ove sezone, a uz nezaobilazne kaubojke, omiljen su izbor trendseterica.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Zagrepčanka je zimsku kombinaciju upotpunila elegantnim detaljima poput velikih sunčanih naočala i klasične crne torbice s lancem.