U 93. godini: Joan Collins zablistala poput zlatne božice u haljini koja otkriva ramena

Britanska glumačka legenda pojavila se uz svog supruga Percyja Gibsona na glamuroznom Shooting Star Ballu u Londonu i privukla sve poglede na crvenom tepihu

Joan Collins (92) ponovno je u subotu navečer dokazala da su godine doista samo broj. Britanska glumačka legenda pojavila se uz svog supruga Percyja Gibsona (60) na glamuroznom Shooting Star Ballu u Londonu – i privukla sve poglede na crvenom tepihu. Događaj je održan u znak podrške Shooting Star dječjim hospicijima i okupio je brojne slavne osobe.

U blistavoj, zlatnoj haljini ukrašenoj šljokicama, s krojem spuštenih ramena i visokim prorezom, Collins je izgledala elegantno kao i uvijek. Uparila ju je sa zlatnim metalik štiklama, upečatljivom narukvicom i dugim statement naušnicama. Za dašak boje, glumica je nanijela odvažnu crvenu nijansu ruža. Ikona serije "Dinastija" pozirala je blistavo uz svog supruga Percyja Gibsona, koji ju je s ljubavlju pratio.

Profimedia

U braku su 23 godine

Gibson, 60-godišnji producent i glumac, u braku je s Collins od 2002. godine – što ga čini muškarcem koji je najduže ostao uz nju. Iako razlika u godinama veća od 30 godina često izaziva rasprave, Joan toj temi uvijek pristupa s humorom. Godine 2022. par je proslavio svoju 20. godišnjicu braka raskošnom zabavom u londonskom hotelu Claridge's, na koju je bilo pozvano mnoštvo zvijezda. Gibson, rodom iz Perua, najpoznatiji je kao producent emisije "Tko želi biti milijunaš".

Profimedia

Profimedia

Buran ljubavni život

Joan Collins tijekom svog života bila je u puno ljubavnih veza: njezin prvi suprug bio je irski glumac Maxwell Reed, za kojeg se udala 1956. – brak je trajao kratko. Uslijedila je veza s Warrenom Beattyjem, za kojeg se zaručila 1960., prije nego što su navodne afere uništile odnos.

Godine 1963. Collins se udala za glumca i pjevača Anthonyja Newleyja, s kojim je imala dvoje djece. Nakon razvoda, udala se 1972. za bivšeg menadžera Beatlesa Rona Kassa, koji je postao otac njezine kćeri Katie. Njezin četvrti suprug bio je pjevač Peter Holm.